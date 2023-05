VJENČANJE KOJE JE PRATIO CIJELI SVIJET! Prije točno pet godina izgovorili su sudbonosno ‘da’, a onda je krenuo pakao

Tri godine kasnije, par se odrekao kraljevskih titula i napustio život na dvoru, a danas žive puno mirniji život u SAD-u sa sinom Archijem i kćeri Lilibet, dijelom zbog, kako su pojasnili, intenzivnog medijskog uznemiravanja.

Na nedavnoj krunidbi kralja Charlesa i Camille pojavio se samo Harry dok je Meghan ostala kod kuće brinući se o djeci. Harryjevo pojavljivanje na krunidbi, ujedno je bilo i njegovo prvo javno pojavljivanje uz kraljevsku obitelj otkako je kritizirao svoju obitelj u kontroverznoj autobiografiji ‘Spare’. Na krunidbi je sjedio u trećem redu u Westminsterskoj opatiji, a bio je smješten dva reda iza svog brata princa od Walesa.

Britain’s Prince Harry looks around Westminster Abbey as he attends his father’s coronation in London on May 6, 2023. (Richard Pohle/AP) pic.twitter.com/QHV1WaLhjp

Podsjetimo, britanskoga princa Harryja, njegovu suprugu Meghan i njezinu majku u srijedu su nakon humanitarnog događaja u New Yorku gonili paparazzi u automobilima, što je moglo katastrofalno završiti, rekao je u srijedu prinčev glasnogovornik. Mediji pišu da ih je dulje od dva sata pratilo šest vozila sa zamračenim prozorima.

NEW: Full statement from Prince Harry and Meghan’s office about a car chase in New York involving the paparazzi.

A spokesperson for the Duke of Duchess of Sussex say it could have been a “fatal” crash.#PrinceHarry #MeghanMarkIe pic.twitter.com/9YQnTWhd0f

— Chris Ship (@chrisshipitv) May 17, 2023