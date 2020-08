VJENČANJE IZ HORORA! Svjetskom prvaku usred vjenčanja stigle gole fotografije odabranice: Poslala ih je žena njenog ljubavnika!

Autor: Dnevno

Svjetki prvak u hrvanju, Zaurbek Sidakov, zaustavio je svoje vjenčanje usred tuluma te je potjerao sve goste nakon što su mu usred ceremonije na mobitel počele pristizati poruke u kojima su se nalazile golišave fotografije žene za koju se upravo ženi.

Sidakov se vjenčao s Madinom Pliyjevom, a usred ceremonije svim su uzvanicima počele dolaziti poruke na mobitel. Ono što ih je sve dočekalo su golišave fotke njegove odabranice koju su optužili da je escort djevojka. Autor poruka je supruga Madininog navodnog ljubavnika koja je eksplicitne fotografije pronašla u njegovom mobitelu, tvrde izvori za The Sun.

24-godišnji Sidakov je u tom trenutku bio usred tradicionalnog plesa sa svojim prijateljima, dok je mladenka bila u prostoriji pored. Navodno se istoga trenutka razbijesnio te je uletio u prostoriju u kojoj je plesala njegova supruga te ju je za kosu povukao i potjerao iz dvorane.

Odmah je otkazao proslavu vjenčanja te je svih 500 gostiju potjerao kući, a Madina je ostala uplakana na podu dvorane. Prijatelji i rodbina su je odvezli u bolnicu zbog straha da je ozlijeđena, a trenutačno je u Moskvi. Njezini prijatelji odbacuju sve optužbe na njezin račun te tvrde kako je cijela situacija izmišljena.

“Madina je iz bogate obitelji, no prije tri godine je bila zaljubljena u oženjenog muškarca i njezini prijatelji su znali za to. S njim nije ništa godinama imala, a sve te snimke i fotografije su od prije tri godine”, tvrde izvori bliski šokiranoj mladenki. Navodno je Madinin ljubavnik bio moćni ruski milijarder, no njegov identitet nisu otkrili.

Zaurbek Sidakov je ove godine trebao predstavljati Rusiju na Olimpijskim igrama, koje su odgođene zbog pandemije koronavirusa.