Vjenčali su se u pauzi od snimanja, a za kumu odabrala Senku iz Lud, zbunjen normalan

Autor: G.B.

Milena Dravić i Dragan Nikolić bili su jedan od najslavnijih parova srpske kinematografije. Vjenčali su se 1971., a upoznali na snimanju filma ‘Horoskop’ 1969. Milena je tada već bila istaknuta glumica, dok je Nikoliću to bio tek četvrti film.

Njih dvoje su se vjenčali za vrijeme novogodišnjeg TV filma ‘Kako su se voljele dvije budale’. Tražili su još sat vremena u pauzi snimanja, otišli na općinu Vračar i vjenčali se, a Milena je za vjenčanu kumu odabrala kolegicu sa seta, Jelisavetu Seku Sablić, koja je poznata po ulozi u seriji “Lud, zbunjen, normalan”. Nakon matičara, otišli su na ručak te nastavili snimati kao da se ništa nije dogodilo. U braku su ostali sve do njegove smrti 2016. godine.

“Kad sam joj prišao, imao sam dojam da mi je to stara školska kolegica koju dugo nisam vidio ili neka djevojka iz susjedstva koju poznajem cijeli život. Upravo u tome jest njezina prava veličina. Osvojila me svojom jednostavnošću i normalnošću, unatoč velikoj popularnosti. Mogla se ponašati kako hoće i nitko joj ne bi zamjerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvijezda. To je nešto čime ona osvaja”, otkrio je Dragan svojevremeno o prvom susretu s Milenom.

Bračnu sreću prekinula teška bolest

Osim što su ljudimavraćali vjeru u ljubav, Milena i Dragan su mnogima bili i moralna inspiracija. Bez obzira na ogromnu popularnost bili su skromni ljudi i dugo su vozili stari golf koji su često gurali kako bi se motor upalio. Kada su konačno odlučili kupiti novi automobil, njihov golf se opet pokvario, pa su se vratili u stan pozvati nekoga da ih odveze do salona. Dok su telefonirali na televiziji je emitiran prilog o dječaku kojem je hitno bila potrebna operacija očiju. Dragan je pogledao Milenu i rekao: ”Njima treba para točno koliko i mi trenutno imamo u kući. Ma, šta će nam nov automobil.” Prijatelj ih je umjesto u salon automobila taj dan odvezao u selo gdje je dječak živio s obitelji.

Bračnu sreću Milene i Dragana prekinula je glumčeva bolest od koje je i preminuo 11. ožujka 2016. godine. Mileni je Gagin odlazak izuzetno teško pao. Izgubila je partnera, prijatelja i životnog suputnika. Milena Dravić je umrla samo dvije i pol godine kasnije,u listopadu 2018., od iste bolesti kao i njezin Gaga.