VITASOVIĆ U NEPREPOZNATLJIVOM IZDANJU! Pokazao sina i oca: ‘Postavio me na noge, omogućio mi da budem to što jesam’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pulski glazbenik Alen Vitasović ponovno je zaokupio medijski prostor. Naime, s producentom Marcom Grabberom i skladateljem Ivanom Arnoldom te u suradnji sa diskografskom kućom Dancing Bear objavio je ‘Tone Livi‘, peti singl s nadolazećeg albuma ‘Fenix’.

Trio Grabber-Arnold-Vitasović već se udružio i na prethodne četiri pjesme sa albuma. ‘Tone Livi’ pjesma je koju je Alen posvetio svome porijeklu i nasljeđu, a u njoj sudjeluju čak tri generacije obitelji Vitasović – otac Tone, brat Vili, sin Ivan, te i sam Alen.





“Pjesmu “Tone Livi” posvetio sam svom ocu koji me postavio na noge, odgojio, prenio glazbeni talent, omogućio mi da budem to što jesam i bio cijeli život uz mene. Mislim da je barem to zaslužio,” izjavio je Alen te pomalo šaljivo dodao: “I svi smo tvrdi livoruki – i mama Željka je livoruka.” Zadovoljan je time što su se svi uspjeli okupiti i realizirati ovaj “obiteljski” projekt.

Autori teksta pjesme su sami Alen, Marco i Ivan, dok potonja dvojica potpisuju i glazbu. Spot za ovu, kao i sve ostale pjesme s albuma, snimao je i montirao NuNu Production kojeg čine dvojac Danijel Bartolić i Marijana Banko. Spot je sniman u rodnom kraju obitelji Vitasović – u Puli te na potezu Orbanići-Jurišići-Štinjan.

Na prethodnim singlovima (‘Oštarije su mi zaprli’, ‘Ili si ili nisi’, ‘U dušu’, ‘Dopri oči’) Alenu su se pridružili i brojni gosti – Livio Morosin, Ričard, Daniel Moscard, Branko Uvodić, Ivan Banković, Mauricio Kolić, Ivan Grabar i Buci.

Album ‘Fenix‘ izlazi ove godine, a početkom lipnja Alen će nastupiti na popularnom Zagreb Beer Festu gdje će publika moći uglas s njime zapjevati njegove nove, ali i stare hitove.