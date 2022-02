VIŠNJA PEVEC JE IZBJEGLA ZATVOR! Otkrila je kako joj je to uspjelo te priznala: ‘Prijateljice me nisu ni nazvale… Ranije smo imali tisuće prijatelja’

Autor: Š. P.

“Ne možemo bez posla. Trenutno prodajemo regale i police”, objašnjava u novom intervjuu Višnja Pevec, supruga posrnulog poduzetnika Zdravka Peveca i bivša pjevačica koja je u posljednjih nekoliko godina prošla kroz pravi pakao.

“Ne znam što bih rekla, jesam li dobro ili nisam dobro, a kako mogu biti dobro nakon zla što nam se radilo i što nam još uvijek rade ovi iz Pevexa. Ne znam dokad će to sve trajati. Mi smo tužili Pevex zbog imena, ukrali su nam ime. Ako su nam sve uzeli, sve blokirali pa ne mogu nam još i ime uzeti”, rekla je Višnja za Story.

“Trudili se i borili da napravimo sve najbolje, da zaposlimo što više ljudi. Eto vidite što nam se vratilo, najveće zlo. Teško je prihvatiti zašto nas je takva sudbina zadesila. Uvijek sam govorila da se dobro dobrim vraća, a zašto se nama nije vratilo dobro, nego najveće zlo. Sve nam je blokirano, uzelo nam svu našu imovinu i još smo proglašeni lopovima”, ustvrdila je Višnja.

Najgore joj je, kaže, bilo vrijeme koje je provela odvojena od supruga. Zdravko je izdržavao zatvorsku kaznu, a ona je sa sinovima pokušavala pokrenuti novi biznis. U zatvor ipak nije otišla.

“Kao dobrotvorni rad da ne završim i ja u zatvoru radila sam u Bjelovaru, volontirala. Radila sam s djecom s posebnim potrebama, a čak sam radila i u proizvodnji povrća”, priznala je.

‘Fali mi pjevanje’

Raspalo se njihovo poslovno carstvo, ali i brojna prijateljstva koja nisu izdržala pritiske i njihov ‘društveni pad’.

“Ranije smo imali tisuće prijatelja, a danas ih možemo na prste nabrojati. Kada je Zdravko bio u zatvoru, ja sam bila sama kući, na velikom imanju svojih roditelja. Ljudi kada su vidjeli koliko je ovo imanje pitali su me kako se usudim sama tu živjeti. Rekla sam im što mogu. Prijateljice me nisu ni nazvale, ni pitale da dođem kod njih na ručak i da me pitaju kako sam”, priznala je poduzetnica.









Pjesmu “Crna Višnja”, koja na YouTubeu ima više od 400 tisuća pregleda, snimila je u lipnju 2018. godine. “Rekla sam im da su me s tim vratili u život. Ja volim pjesmu, ples, druženja, a evo kako je došlo ludo vrijeme s koronom, sve je to stalo. Mogu reći da mi fali pjevanje. U budućnosti ne mislim snimati ponovno pjesme, pomažem sinu u prodaji”, ispričala je Višnja.

Osim povremenog pjevanja te prodaje regala i polica, Višnja Pevec se bavi i slikanjem. Ulje na platnu i akvarel su, otkriva, njezine najdraže tehnike.