VIŠE OD NJEGOVA GOVORA POZORNOSTU SU PRIVUKLE CIPELE: Nizozemski ministar zapanjio modnim odabirom!

Irski premijer Leo Varadkar danas je bio jedan od sudionika panela o klimatskim promjenama na kongresu Europske pučke stranke u Zagrebu.

Na Twitteru je objavio fotografiju potpredsjednika nizozemske vlade i ministra zdravstva Huga de Junga zbog njegovih neobičnih cipela. “Ove cipele vrište”, napisao je na Twitteru, no mnogima nije se još manje od cipela svidjela njegova objava.

⁦@hugodejonge⁩ (Vice Premier of the #Netherlands) has some jazzy shoes #EPPZagreb pic.twitter.com/lhHX0vJEuC

— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) November 21, 2019