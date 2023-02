‘VIŠE ME PROMIJENILO OČINSTVO, NEGO GUBITAK STOPALA!’ Toni pomiče granice sa sinom oboljelim od cerebralne: ‘On je jedina sreća u mom životu’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Koliko puta se zdrav čovjek probudi i kaže da nešto ne može ili mu se ne da učiniti, toliko ga posrame životne priče onih u kojima ne postoje riječi poput ‘ne mogu’, ‘to je nemoguće’, ‘ne da mi se’ ili ‘preteško je’. Životna priča u kojoj ‘ne’ nije nikada opcija je i ona parabiatlonca Tonia Bošnjakovića i njegovog petogodišnjeg sinčića Ivice koji boluje od cerebralne paralize.

Toni je prije devet godina pao pod vlak i izgubio oba stopala, no nije klonuo. Bio je biciklist, atletičar, trkač, triatlonac, nordijski skijaš i završio kao biatlonac. Iza sebe ima brojne uspjehe, među kojima je i prva hrvatska međunarodna parabiatlonska medalja.

Njegov sinčić rođen je s cerebralnom paralizom, no niti to ga nije pokolebalo. “Kad se rodio ja sam postao potpuno drugi čovjek. Očinstvo me promijenilo puno više nego gubitak stopala. On mi je jedina sreća u mom životu”, kazao je Toni.





“Po rođenju njegov ultrazvuk mozga nije bio dobar. To je potvrdila i magnetska rezonanca. U tom trenutku se nije ništa moglo prognozirati niti reći. Ne znam kako sam to psihički podnio, nekako sam se totalno distancirao emotivno od toga. Rekao sam, kakav god da bude, ja ću ga voljeti jednako”, dodao je.

Tonijeva najveća želja je da njegov mališan samostalno prohoda. “Za mene je to najbitnije u mom životu. Jednog dana kad on prohoda ja ću biti najsretniji čovjek na svijetu”, kazao je Toni u predivnom prilogu za IN magazin.

“Prošlo je puno raznih faza, od propuzavanja, do dizanja u vertikalu, do bočnog hodanja i sad je ostala posljednja faza Koja će svakako biti i najteža”, dodao je.

Toni kaže kako njegov sinčić uživa u sportu. Voli Luku Modrića i Dražena Petrovića te je uvjeren da će maleni jednog dana biti dobar sportaš.

Inspirativan dvojac uživa u brojnim sportskim aktivnostima. Maleni voli plivanje, skijanje, grudanje, a Toni je tu kako bi mu omogućio sve to.









“Malo će zvučati bizarno, nije mi žao što sam ostao bez potkoljenica jer da nisam ne bih nikad u životu isprobao ovaj predivan sport”, rekao je Toni govoreći o ljubavi prema skijaškom trčanju koje se rodilo 217. godine kada je bio u Poljskoj

Nesumnjivo, ovaj dvojac ćemo još puno gledati i veseliti se njihovim životnim uspjesima, a vjerujemo i puno pisati o novim medaljama koje će osvojiti Ivica.

Cijeli prilog pogledajte OVDJE.