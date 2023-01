‘VIŠE ME NEĆE NITKO NI NA SILU’ Razočarana Rasema potužila se na svoju sudbinu: ‘Kad sam ga našla s Ljubicom, nas više bilo nije’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Rasema Vladetić iz Donjeg Lapca osvojila je mnoga srca i simpatije gledatelja tijekom sudjelovanja u RTL-ovom showu “Ljubav je na selu”. Ne samo da je Rasema dolazila u “goste” kandidatima, već je i sama jednu sezonu bila domaćin trojici odabranih muškaraca.

Upoznali smo se u 10. sezoni, kada je tražila ljubav na farmi Marka Skelina, s kojim je vezu započela i okončala još tijekom snimanja. Više sreće nije imala ni kasnije, a je li u međuvremenu, otkako je više ne viđamo u javnosti, našla novu ljubav, ne znamo. Kratko se samo nedavno oglasila u jednom komentaru na Facebooku, a mi smo se odmah sjetili njezine nesretne sudbine koju je doživjela tijekom showa.

“Mene više nitko neće skidati ni na silu. Eto, doći će i ta vremena svakome. A zašto ti šutiš tolike godine?” potužila se Rasema na svoju situaciju.





Podsjetimo, ljubav između Raseme i Marka pukla jer zbog njegove nevjere. “E to je bila ljubav. Do ušiju smo se zaljubili. I puče zbog njegove nevjere u showu. To je nešto preko čega ne prelazim, nek’ boli, nek’ puca srce, ali prijeći ne mogu. Ja sam takva, ja ne varam”, prisjetila se jednom prilikom te priznala da još postoji emocija: “Evo, sada da dođe na moja vrata, ne znam što bi napravila, bi li mu poletjela u zagrljaj, ili ga izbacila.”

“Rekao mi je, bit ćeš moja, Božja i ničija više. Onog trenutka kada sam ga našla s Ljubicom, nas više nije bilo. A da znaš kako smo zaljubljeni bili”, objasnila je.

Ipak, prošle je godine upoznala Petra, koji je pratio njezine neuspjele potrage za ljubavlju te joj se krenuo udvarati. “Vrijedan je jako, puno radi, gori je nego ja! Sada neki traktor popravlja, stalno je vani. Trenutačno je i na dijeti, jako je ustrajan, ne odustaje”, hvalila ga je farmerica Rasema.