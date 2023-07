Društvenim mrežama već nekoliko dana kruži nevjerojatan video s masovnih prosvjeda u Francuskoj, koji su započeli ubojstvom 17-godišnjeg Nahela M. U pariškom predgrađu tijekom masovnih nereda i sukoba između policije i prosvjednika, netko je kamerom snimio nevjerojatan prizor.

S jedne strane ulice bili su agresivni prosvjednici, s druge strane interventna policija, u blizini je bio i požar, a u cijelom tom kaosu između svih njih sjedio je jedan čovjek i u miru jeo sendvič.

Man continues to eat his sandwich as rioters and police clash in Nanterre, France. pic.twitter.com/UAby6X5ODX





— The Spectator Index (@spectatorindex) June 29, 2023