Violinistica Bianca: ‘Ozlijedila sam grudi dok sam se tuširala!’ Obožava svoje velike grudi, manje ne dolaze u obzir!

Violinistica Bianca Julia Josephine Kolompar ozlijedila je grudi dok se tuširala.

Kako kaže za 24 sata, svoje grudi je ogrebala pod tušem te mora zamijeniti implantate.

“Mislila sam da me ogrebala žica od grudnjaka ili da sam se ozlijedila spavajući. No vidjela sam da je tuš izgreban. Suprug i ja smo uvjereni da sam ozlijedila grudi tuširajući se prije nekoliko dana”, rekla je Bianca i dodala kako nema osjećaj u grudima jer su velike, te da je na njima rana koja izgleda kao da ju je ogrebala mačka. Violinistica je na ranu koja je krvarila stavljala alkohol, ali kako bol nije prolazila, otišla je na ultrazvuk. Nalaz je bio uredan. Onda je otišla kod estetskoga kirurga na kontrolu. Rekao joj je da je zadobila kapsularnu kontrakciju, koja se javlja kad tkivo zacjeljuje jakim ožiljkom oko stranog tijela poput implantata. Preporučio joj je da zamijeni implantate. No tu nastaju problemi.

Manje grudi? Niti čut!

“Kirurg mi je rekao da više ne radi tako velike silikone kakve imam”, kaže Bianca. Kirurg joj želi staviti silikone od 800 mililitara, što je za dva broja manje od njenih sadašnjih grudi. Sad nosi košaricu “F”, tj. “sedmicu”. Ako bi pristala na zahvat koji joj predlažu u Zagrebu s 800 mililitara silikona, imala bi “peticu”.









“Ja sam grudi povećala prije osam godina. Trenutačno imam 1050 mililitara silikona u grudima. Sad su mi grudi još i veće jer sam malo dobila na kilaži. Čim se malo udebljam, grudi mi narastu. Ne stanem više ni u jedan grudnjak “, govori Bianca, koja nipošto ne želi manje grudi jer se navikla na sadašnju veličinu.

“Sve godine normalno funkcioniram, ne bole me leđa. Ja bih dodala novac za operaciju samo da budu iste ili veće čak broj, da mi budu lijepe i čvrste kad nosim korzete, koje obožavam, jer sam i rodila. Teško mi je putovati u inozemstvo zbog pandemije korona virusa”, kaže violinistica, koja se nada da će pronaći kirurga koji će joj ispuniti želju:

“Nadam se da ću što prije moći svirati. Ne želim se naprezati, bolje je mirovati”, zaključila je Bianca.