Viktorija i Dino Rađa zbog Marka Tolje morali potegnuti sve do Zagreba: Imali su bitan razlog

Marko Tolja je Zagreb 9. prosinca vratio u zlatno doba Hollywooda. Rasprodano Sinatrovo by Marko Tolja u hrvatskoj je metropoli već osam godina tradicija, a ove su godine u Mozaik Event Centru u dvorani ‘Voda’ posjetitelji mogli doživjeti ‘čudo’ – baš onako kako je Tolja opisao ovogodišnje izdanje najglamuroznijeg eventa u našem glavnom gradu.

Višestruki dobitnik nagrade Porin ‘hrvatski Frank Sinatra’ Marko Tolja uz svoj fantastičan bend vrhunskih glazbenika svim je posjetiteljima za kraj godine priuštio nezaboravnu večer ispunjenu glamurom, elegancijom i sjajnim glazbenim emocijama. ‘Fly me to the moon’, ‘My way’, ‘Strangers in the night’, ‘That’s life’ – samo su neki od evergreena koji su posjetitelje vratili u zlatno doba glamura.

Neki su zbog koncerta dugo putovali

Brojni hrvatski građani imali su priliku uživati u pravom glazbenom vremeplovu, vratiti su u neka stara vremena koja gledamo na filmovima. Na događaju su se pojavila i brojna poznata lica, od Viktorije i Dina Rađe, preko Lejle Filipović pa sve do glazbenice Antonele Doko.

Inače, Viktorija i Dino Rađa do Zagreba su morali potegnuti i prije nekoliko tjedana, kada je koncert u Areni Zagreb imala neponovljiva Doris Dragović.

Romantični Dino objavio je fotografiju iz publike tom prilikom.

„Triba li šta napisat??“, stoji u opisu fotografije, a Viktorija mu je odgovorila.

„Ne triba“, uz crveno srce.