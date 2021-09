VIDNO ISCRPLJENA PAMELA RAMLJAK O DETALJIMA BORBE S OPAKOM BOLEŠĆU: ‘Djeca to super podnose. Bože hvala ti’

Autor: T.Š.

Vidno iscrpljena pjevačica Pamela Ramljak (41) otkrila je putem svog Instagram profila da nju, a ni cijelu njenu obitelj, nažalost, nije zaobišao koronavirus. Kako je otkrila detalje borbe s virusom, pratitelji su doznali i da su djeca puno bolje reagirala.

“Napokon nemam temperaturu… 12 dana covida. Nadam se polako u normalu. Svi su dobili, a ova djevojčica jedina nije imala simptoma. Bože hvala ti”, napisala je uz fotografiju na kojoj drži kćerkicu Mariu.

Brojni pratitelji odmah su pjevačici i obitelji uputili brojne poruke podrške, a potom je Pamela otkrila i kako se sin Antun nosio s bolešću. “Dobro. Djeca to super podnose. Malo temperatura i šmrkav nos”, napisala je.

U ožujku ove godine pjevačica je otkrila i da joj pandemija i neizvjesnost životne situacije, teško padaju.









“Ne znam kako se vi osjećate ali ja ponekad želim samo vrištati.. Do kad ova neizvjesnost, ‘nenormalno novo’ i strah od druženja, grljenja od ljudskosti? Prošlo je više od godinu dana, a mi kao da smo na početku. Izgledan je novi lock down, I najradije bi otišla malo do psihića, ali i njemu je pun k. covida”. napisala je Pamela.