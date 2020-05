(VIDEO) HRVATSKA DIVA JOSIPA LISAC nakon 53 godine glazbene karijere dobitnica je Porina za životno djelo

Autor: Dnevno/N.M.

Sve najbolje što se dogodilo u glazbi u 2019. i ove će godine biti ovjenčano nagradom Porin, čija se 27.po redu dodjela održava večeras iz studija HRT-a. Sve se trebalo odvijati u Rijeci krajem ožujka no sve je zaustavila epidemija koronavirusa te će laureti biti poznati večeras u posebnim i nikad viđenim uvjetima.

Program vode Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a uživat ćemo u kreativnim izvedbama Mije Dimšić, Marka Tolje, Opće opasnosti, Psihomodo popa, Luke Šulića, Nene Belana, Lu Jakelić, Antonele Doko, Damira Kedže, Joe Kaplowitza, J. R. Augusta, Petra Graše, Vanne, Chui, Amire Medunjanin.

I ove godine nagrada Porin dodjeljuje se u 37 kategorija, a posebno će biti istaknuto deset najprestižnijih – najbolji album etno, jazz, zabavne, klasične i rock glazbe, novi izvođač godine, muška i ženska vokalna izvedba, pjesma godine i album godine.

Posebno priznanje – nagrada za životno djelo, ove godine pripada velikoj umjetnici i jedinstvenoj glazbenici Josipi Lisac te dirigentu i skladatelju značajnog opusa Tomislavu Uhliku.

Posebno emotivan trenutak dogodit će se prilikom dodjele nagrade za životno djelo hrvatskoj glazbenoj divi, 70-ogodišnjoj Josipi Lisac. Nakon 53. godine duge glazbene karijere večeras će ova po svemu osebujna i jedinstvena umjetnica i glazbenica dobiti svoj ukupno 23. po redu Porin kao krunu svoje glazbene i životne ostavštine.

Poznata je po izvornoj mješavini različitih glazbenih žanrova, unikatnoj i ekscentričnoj scenskoj pojavi te izraženim vokalnim sposobnostima.

Josipa Lisac počela je pjevati s 10 godina u zboru Hrvatske radio-televizije, a umjesto da nastavi s klasičnom glazbom, 1967. godine okreće se rocku. Godine 1971. je zasigurno bila prekretnica u njenoj karijeri i životu. Upoznala je ljubav svog života – glazbenog vizionara Karla Metikoša. Samo dvije godine kasnije objavila je antolgijski album “Dnevnik jedne ljubavi”, a do danas je to najprodavaniji album koji je već nekoliko puta postao platinast. Dvadeset godina zajedničkog života s Metikošem, sve do njegove smrti 10. prosinca 1991., zabilježeno je na 11 Josipinih albuma, među kojima je i album s prvom rock-operom na ovim prostorima – “Gubec-begom”.

Do danas ih je objavila 21, a biografija i glazbeni opus Josipe Lisac teško bi stao u cijeli ovaj tekst. Nije se bojala ni dueta te ih u svojoj karijeri ostvarila je nekoliko i to vrlo uspješnih. Izdvojit ćemo samo neke. S kraljem funkya Dinom Dvornikom snimila je duet “Rušila sam mostove od sna”, s grupom Boa zapjevala je “Kao mir”. S Cubismom je ostvarila uspješnu suradnju u pjesmi “Na, na, na, na” i brojne druge.

Poznate su njene velike uspješnice “O jednoj mladosti”, “Sreća”, “Ležaj od suza” s već spomenutog albuma “Dnevnik jedne ljubavi”. Sjećamo se i pjesme “Hir”, “Kapetane moj”, “Danas sam luda, “Magla”, “Nismo mi bez cilja”, Gdje “Dunav ljubi nebo”, i brojne druge velike hitove.