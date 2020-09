(VIDEO) ŽELJKO BEBEK U NAJEMOTIVNIJEM SPOTU U KARIJERI: ‘Kad me ne bude, ne tuguj’, pjevač je za spot iskoristio privatne obiteljske snimke

Autor: A.K.

“Kad me ne bude…ne tuguj mala moja, stavi svoj osmijeh na lice i opet učini me sretnim….” duboka je poruka pjesme Učini me sretnim s kojom je Željko Bebek ovog vikenda trebao nastupiti uživo na CMC festivalu u Vodicama. Umjesto nastupa na vodičkoj pozornici publika će u posebnoj emisiji CMC festivala premijerno vidjeti novi spot sačinjen iz snimaka Bebekove privatne arhive. Emotivan spot još je jedan odličan redateljski uradak Sandre Mihaljević.

“Zahvalna sam obitelji Bebek što su mi dali svoje privatne snimke i tako me pustili u svoj život. Pokušala sam proći kroz sve trenutke njihovog zajedničkog života. Divna su obitelj, toliko iskreni i topli i trudila sam se da se to osjeti i u spotu”, objasnila je Sandra.

Stihovi pjesnika Željka Pavičića toliko su drinuli Bebeka da je tekst sa snimanja ispisan rukom uokvirio za uspomenu baš kao i komad ogledala iz video spota. Branimir Mihaljević, dugogodišnji Bebekov suradnik, inspiriran Pavičićevim stihovima napisao je snažnu glazbu.

“U ova čudna vremena, sve što se događalo učinilo je da smo usporili tempo života i tada su prave obiteljske vrijednosti došle na red. Zato mislim da nije mogao biti bolji trenutak za ovu pjesmu u kojoj se osjete razni glazbeni elementi koji su obilježili dugogodišnju Željkovu karijeru. Pjesma nema imperativ postati hit, ali upravo to nam je dalo slobodu stvaranja u kojoj danas možemo uživati”, rekao je Branimir.

Pjesma Učini me sretnim, kao i prethodna dva singla Sto sam dana pio i Dunavom dijelom su novog Bebekovog studijskog albuma koji će biti objavljen do kraja godine. Prethodni album Ono nešto naše objavljen prije tri godine zaokružila je vrlo uspješna istoimena turneja legendarnog pjevača koji je uz svoj prateći bend i sina Zvonimira Bebeka na gitari proslavio više od 40 godina karijere na najvećim koncertnim pozornicama u regiji. Turneja je kulminirala spektaklom u zagrebačkoj Ciboni 2018. godine, a snimka tog koncerta prošle je godine objavljena i na dvostrukom CD-u i Blu-rayu.