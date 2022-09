(VIDEO) ‘ŽELIO BIH SKINUTI HLAČE PRED KRALJICOM’! Ovi je Britanci baš nikako nisu voljeli: ‘Njena uloga se prikazuje korisnijom nego što ona jest’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Kraljica Elizabeta II preminula je u četvrtak nekoliko sati nakon što je stavljena pod nadzor liječnika. Javnost je shvatila da nešto nije u redu, čim je stiglo službeno priopćenje te su se ljudi spontano počeli okupljati ispred kraljevske palače, kako bi kraljici i obitelji pružili podršku.

Nažalost, uslijedila je tužna vijest a milijuni su počeli oplakivati jednu od najdugovječnijih vladara u povijesti. No, dok ju milijuni hvale, bilo je i onih kojima kraljica nije bila pretjerano mila.

O njoj su pjevali brojni glazbenici, no The Smithsi, The Stone Roses i, naravno, Sex Pistolsi otišli su korak dalje

Možda najpoznatija pjesma o kraljici Elizabeti II. “God Save the Queen” britanske grupe Sex Pistols objavljena je 1977. godine uoči kraljičinog srebrnog jubileja. Tekst kontroverzne pjesme povezuje kraljicu s fašističkim režimom te dovodi u pitanje monarhiju.





Pjesma, koja je ponovno izdana 2002. godine uslijed kraljičinog zlatnog jubileja te povodom platinastog jubileja, originalno je nosila naslov “No future” (Nema budućnosti), no manager Malcolm McLaren je primijetio da ta fraza zvuči kao ‘oglas za banku’ te je sugerirao poigravanje nacionalnom himnom, piše The Guardian.

Kroz stihove pjesme kraljice ne predstavlja konkretno “ljudsko biće”, već pjesma progovara o gnjevu i pobuni ljudi prema načinu vladanja kojeg neki smatraju promašenim.

Tijekom osamdesetih kraljica je poslužila kao inspiracija grupi The Smiths. Svojevrsni protest protiv kraljice rock grupa The Smiths ubacila je u svoju pjesmu “Nowhere Fast” s albuma “Meat Is Murder” iz 1985. godine.

“Želio bih skinuti hlače pred kraljicom, svako razumno dijete zna što to znači” napisao je Morrissey. Slavni tekstopisac i pjevač o kraljici je pisao i na narednom, trećem albumu The Smithsa “The Queen is Dead”.

O istoimenoj pjesmi je progovorio za portal NME koji je spomenuti album iz 1986. godine jednom proglasio najboljim albumom svih vremena:

“Nisam želio monarhiju napasti na primitivan način, no zapazio sam da, kako vrijeme prolazi, sreća polako nestaje, a na njeno mjesto dolazi nešto izrazito sivo i tužno. Na ulozi monarhije i engleske kraljice se inzistira i prikazuje je se korisnijom nego što ona jest”, kazao je.









Treći u ovom nizu su The Stone Roses, još jedan kultni bend iz Manchestera 80-ih, njoj su ‘u čast’ odsvirali pjesmu ‘Elizabeth, my dear’ (Draga Elizabeta).

Što su mislili o svom monarhu dovoljno govori jedan od ukupno četiri stiha pjesme koji kaže ‘I’ll not rest ’til she’s lost her throne’, tj. ‘Neću se smiriti dok ne izgubi svoj tron’. Tada to nije zvučalo sablasno kao danas…