(VIDEO) Zbog Willa Smitha Instagram prepravile snimke ‘škembica’ ponosnih vlasnika

Autor: Dnevno

Iako je donekle uspio zadržati mladolikost, 52-godišnji glumac i reper Will Smith isto ne može reći za kondiciju, a to je pokazao i svojim pratieljima na Instagramu, nakon što je pozirao u boksericama.

Pokazao “škembu” i bucmasto lice

Iako je pokazao zavidnu “škembu” i bucmasto lice, bar kad se sjetimo njegovog nekadašnjeg isklesanog tijela, glumac je najavio kako će se vratiti u formu, a nedavno je priznao da nikada nije izgledao gore.

Glumac i reper objavio je Boomerang video na kojem pozira samo u boksericama, uz taktove pjesme ‘Don’t Cha’ grupe Pussycat Dolls.

View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

Dobio golemu podršku

Iako je pritom izgledao kao da pršti od samopouzdanja, svima je bilo jasno da je vrijeme za promjene, a čini se da je uspio motivirati popriličan broj ponosnih vlasnika “škembica”, koji su mu fotografirajući se u istoj pozi pružili podršku.









View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)









View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

“Ovo je tijelo koje me nosilo kroz pandemiju i brojne dane koje sam proveo kopajući po smočnici. Volim ovo tijelo, ali želim se osjećati bolje. Više nema kolača u ponoć. To je to! Doći ću u najbolju formu u životu”, poručio je popularni glumac.