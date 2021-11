(VIDEO) Završila u bolnici nakon što ju je brzinski se*s prije posla doveo do vrhunca koji je trajao satima!

Autor: T. Š.

Liz i Eric odlučili su začiniti početak dana, te su se u ponedjeljak prije posla odlučili na jedan brzi seks, no nisu ni slutili da će se tih par minuta pretvoriti u agoniju koja će trajati najprije satima, a potom i mjesecima. Par je svoju priču podijelio na TLC-ovoj emisiji “Sex Sent Me To The ER” (Seks me odveo na hitnu).

Liz je objasnila kako je prije odlaska u bolnicu pokušala baš sva moguća kućna rješenja, pa je tako pila crno vino, ali i uzela antihistaminik, koji nije pomagao. Par je postajao sve zabrinutiji, jer dugotrajan orgazam nije bio nimalo ugodan za Liz.

“Znam da će većina ljudi kojima se ovo nikada nije dogodilo misliti kako bi orgazam u trajanju od pet minuta ili sat vremena bilo ostvarenje svih njihovih snova. Sve dok vam se stvarno ne dogodi”, izjavila je Liz.

Kako orgazam nije prestajao, a Liz je sve teže trpila to stanje, Eric ju je odveo u bolnicu. Liječnici su ju primili u velikim bolovima od kojih nije mogla ni hodati. “Nisam mogla vjerovati što mi se dogodilo. Odjednom sam samo čekala da se ponovno vrati”, svjedočila je Liz.

No, u bolnici nisu mogli učiniti ništa previše. Točnije, nakon posjeta bolnici, prepisani su joj lijekovi za smienje, a dok su došli do ljekarne stanje se smirilo. Ipak, samo privremeno. Njeni problemi potrajali su punih pet mjeseci. Kako i sama kaže orgazmi su dolazili spontano i bez ikakve stimulacije.

“Doživjela bih ga gledajući TV ili šetajući ulicom. Ponekad bi ih doživjela i do 12 dnevno”, otkrila je žena.

Što se tiče orgazma zbog kojeg je završila na hitnoj, Liz je otkrila da je trajao satima. Kazala je da je to jedno vrlo iscrpljujuće iskustvo kako fizički tako i mentalno, a da bi stvar bila gora.

Pogledajte njihovu priču: