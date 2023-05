(VIDEO) ZAVLADAO CRVENIM TEPIHOM: Žohar prošetao Met Galom i izazvao pravu pomutnju, evo kakva ga je sudbina dočekala

U ponedjeljak je u Muzeju umjetnosti Metropolitan u New Yorku održan najglamurozniji modnom događaj u godini – Met Gala.

Dok su horde novinara, fotografa i osiguranja čekale da na Met Galu ušeta pjevačica Rihanna, jedan je hrabri žohar projurio niz tepih izazvavši pravu pomutnju.

”Aaaaa. O, moj Bože”, vikalo je nekoliko šokiranih stilista i fotografa kad su ugledali kukca.

Jedan od fotografa našalio se da će zgaziti kukca dok se približavao stepenicama.

”Nemoj ga ubiti, nemoj ga ubiti”, doviknuli su mu ostali i sklanjali se pred žoharom.

It is with deep sadness that we must report the #MetGala cockroach was stepped on. #RIP pic.twitter.com/cqtmfFNaKV









— Variety (@Variety) May 2, 2023