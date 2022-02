(VIDEO) ZAISTA SRCEPARAJUĆE! Prevoditeljica se rasplakala tijekom govora ukrajinskog predsjednika Zelenskog

Na Twitteru je osvanuo srceparajući snimak u kojem se ukrajinsko-njemačka prevoditeljica rasplakala tijekom prevođenja govora ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Ukrainian-German interpreter breaks down in tears while translating @ZelenskyyUa speech. #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine #RussiaGoHome pic.twitter.com/Byno9Qsu79

Slična stvar dogodila se na BBC-u.

Novinarka BBC-a Olga Malčevska, koja je porijeklom Ukrajinka s adresom u Londonu, u ranim je jutarnjim satima saznala da je bombardirana zgrada u Kijevu u kojoj živi njezina obitelj. Pokušavala je kontaktirati majku, a njezin odgovor je dobila tijekom gostovanja u BBC-jevoj emisiji.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.

We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.









Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA

— Karin Giannone (@KarinBBC) February 25, 2022