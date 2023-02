(VIDEO) VRAGOLASTA KATE: Čitač s usana otkrio što je rekla Williamu prije nego li ga je pljesnula po stražnjici, princ učinio nešto neobično za kraj

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Brojne poglede na dodjeli nagrade BAFTA održanoj u Londonu privukli su princ William i supruga Kate Middleton, no ne toliko zbog njihovih odjevnih kombinacija, koliko zbog onoga što je Kate učinila na crvenom tepihu.

Naime, karmermani su uspjeli uloviti trenutak kada je dobro raspoložena Kate pljusnula princa po stražnjici na samom crvenom tepihu. Mnogi su primijetili kako je Kate nešto govorila Williamu, no nitko nije uspio dokučiti o čemu je zapravo bila riječ.

Sada se oglasio čitač s usana Jeremy Freeman koji je otkrio što je Kate govorila svom suprugu nekoliko trenutaka prije nego li je učinila ono što je ubrzo postalo hit na društvenim mrežama.





View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Na snimci se najprije vidi kako Kate okreće glavu da vidi što se događa iza nje.

Kate je zatim, rekao je Jeremy za Mirror, rekla Williamu: “Kako ti je to promaklo?” William joj je na to odgovorio: “Što?”, a Kate mu je rekla: “Prestani ignorirati.” Jeremy nije dokučio na koga se to odnosilo.









“Koga ignoriram?” pitao ju je William prije nego što ga je udarila po stražnjici.

Također, ljudi su primijetili kako je Kate pokušala uhvatiti Williama za ruku na crvenom tepihu, no on ju je povukao.