(VIDEO) VOJNIK SE SRUŠIO NA POD USRED KRUNIDBE! Brzo ga odvukli: Samo je odjednom izgubio tlo pod nogama

Red glamura, red kiča, krema svjetske politike i javnog života okupila se na krunidbi kralja Charlesa.

No, u tolikoj gužvi i po toplom vremenu mogu se dogoditi i nesretni slučajevi.

Tako je jedan vojnik koji je prisustvovao počasnoj paljbi u dvorcu Cardiff u Walesu pao je u nesvijest, a dvojica vojnika zatim su ga podignula te onesviještenog vukla po blatu.

Nesretni je vojnik inače pripadnik 104. pukovnije kraljevskog topništva koji se tijekom kraljevske ceremonije u čast krunidbe kralja Charlesa srušio i pao glavom u blato.

Nalazio se na samom kraju reda i pritom mu je pala kapa.

No, vojnici kao vojnici, stajali su u stavi ‘mirno’ i nastavili s ceremonijom, prije nego što su dvojica vojnika stigla do onesviještenog i podigla ga, a zatim odvela sa strane dok su mu se noge klatile blatom.

Snimka je postala popularna na društvenim mrežama, a brojni tviteraši izrazili su suosjećanje s vojnikom, dok su drugi pak pisali kako će mu nakon ovog kolege sigurno dodijeliti podrugljivi nadimak.

Ipak, napominjemo da nije lijepo rugati se čovjeku kojem pozli.

A soldier fainted during Coronation proceedings at Cardiff Castle, ahead of a ceremonial royal gun salute carried out by the 104 Regiment Royal Artillery. pic.twitter.com/tnNJPbkGQ8









— GB News (@GBNEWS) May 6, 2023