(VIDEO) Vlasniku Pinka prisjeo odmor: Njegova kujica ‘izgubila apetit’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Vlasnik Pink televizije i pokretač kontroverznog reality showa ‘Zadruga’, Željko Mitrović, trenutno odmara u Saint-Tropezu sa svojom obitelji, no u godišnjem ne uživa kako je planirao.

Naime, Mitrović se oglasio na Instagramu kako bi uputio kritiku jer ni on, ni njegova kujica nisu mogli u miru ručati.

“Saint-Tropez dan četvrti. Točka. Sve više podsjećam na Grtalicu. Točka. Od je*ene glasne muzike čovjek ne može ni ručati. Točka. Moja Lusi izgubila apetit od je*ene muzike. Točka. Ne jede više ni njenu omiljenu kobasicu. Točka. Brat Bane pokušava pomoći s njegovim je*enim kotletima. Točka. Svi poludjeli. Točka. Selim se u Monte Carlo da dođem sebi. Točka. U nastavku videa i video Grtalica da shvatite koliko je istina ovo što pišem. Točka!” napisao je Željko.





Mitrović je na odmoru sa suprugom Milicom, kćerima Andreom i Kristinom i zetovima Šonom i Ilijom.







“Dakle jedva čekam početi raditi da se lijepo kao čovjek odmorim od ovog “odmora”. I večeras sam morao ‘đipati’ na stageu kao da me plaćaju za to, jer sam shvatio, iz prethodne objave, bolje je da malo đipnem i napravim “No Žeks, no party” nego da cijelu večer gledam u tanjur”, napisao je uz Mitrović uz snimku s odmora.