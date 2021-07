(VIDEO) UPOZNAJTE MEDEU: Mlada Riječanka evocira scene iz kultnog filma ‘Vrtlog života’

Autor: Dnevno

Medea, vrhunska mlada pjevačica iz Rijeke, predstavlja spot za novu pjesmu “Zamijenimo strane”. Podsjetit će vas scene iz spota koji je režirao Igor Burlović na kultni film iz sredine devedesetih, “Vrtlog života”. Evocirajući scene iz ovog oskarovskog filma Medea je zvukom i produkcijom ipak uronjena u 2021. godinu. Za razliku od prethodna četiri singla, velika promjena u zvuku i glazbenom izričaju rezultat je suradnje s dokazano uspješnim autorsko-producentskim timom Hit Factory, Ivanom i Miroslavom Zečićem.

Medeina impresivna vokalna interpretacija u kombinaciji s produkcijom na svjetskoj razini pjesmu “Zamijenimo strane” izdvaja daleko iznad hrvatskog prosjeka. Potvrda toga je i činjenica da se pjesma nalazi na HR Top 40 listi najemitiranijih singlova. Medein školovani glas s lakoćom izvodi najzahtjevnije vokalne figure te pokazuje svu raskoš njezinog glazbenog talenta. Kod Medee se s pravom može reći da se dobar glas daleko čuje.

Medea je u javnosti postala poznata nakon nastupa u talent showu “Zvjezdice” u kojem je zapaženim nastupima oduševila žiri i publiku. Nakon toga je snimila uspješan duet s Damirom Kedžom, “Ne mogu iz dana u noć”. Medein gust dnevni raspored, uz istovremeno pohađanje srednje i glazbene škole te vježbanje pjevanja i klavira, nisu joj dozvoljavali da se glazbi posveti onoliko koliko bi to htjela. Nakon nedavnog završetka srednje škole Medea se odlučila glazbi posvetiti puno ozbiljnije, a pjesmu “Zamijenimo strane” odabrala je upravo za novi uzlet njezine glazbene karijere.

“Oduševljena sam svojom novom pjesmom i nadam se da će to prepoznati i publika. Na prvo slušanje demo verzije, koja je pisana samo za mene, osjetila sam da imam pravu pjesmu. Ivan je savršeno pogodio moj senzibilitet i dao mi pjesmu na koju sam stvarno ponosna. Jedva sam dočekala da pjesma ugleda svjetlo dana jer su prvi komentari sjjani i to me čini iznimno sretnom. Vjerujem da će ‘Zamijenimo strane’ u najmanju ruku ponoviti uspjeh mog dueta s Kedžom, a možda dogura i puno, puno dalje”, rekla je Medea.

Pjesma “Zamijenimo strane” govori o odnosu dvoje ljudi, odnosu koji ne mora nužno biti ljubavni i u kojemu se svatko može prepoznati. Često u ljubavi dolazi do nesuglasica zbog neuvažavanja druge strane i tvrdoglavog ustrajanja u svom stavu za koji mislimo da je ispravan. Upravo zato Medea šalje poruku da zamijenimo strane i pobjedimo strah kako bismo pronašli put za spas ljubavne veze. Nekada je za to potrebno shvatiti i prihvatiti tuđe mane kako bismo u potpunosti razumjeli drugu stranu.