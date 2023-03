(VIDEO) UHVATIO JE ZA MEĐUNOŽJE, NASTAO KAOS! Pjevačica uzvratila nasilnom muškarcu, on poludio: Spašavali unuku ikone meksičke kinematografije

Pjevačica Heidy Infante, unuka Pedra Infantea, ikone meksičke kinematografije, početkom ožujka u Iztapalapi je doživjela seksualni napad nasred pozornice.

Kako prenose lokalni mediji, napadač na pjevačicu identificiran je kao Kubanac Yian Lopez Semanat, koji se popeo na pozornicu i počeo uznemiravati članove benda.

Infante je neko vrijeme trpjela zajedno s ostalim članovima benda, a onda mu je odlučila dati do znanja da bi se trebao maknuti s pozornice. Lagano ga je lupnula po stražnjici, muškarac se okrenuo prema pjevačici sa samo jednom nakanom – uhvatiti ju za međunožje. To mu je i pošlo za rukom, no ona mu je uzvratila šamarom na što je burno reagirao.





Najrpije je zamahnuo rukom u smjeru njene glave, a onda ju je uhvatio i nastavio se iživljavati.

Muškarcu se nije svidjela reakcija pjevačice te je snažno nasrnuo na nju. Mnogi su se brzo uključili kako bi pomogli pjevačici, a Kubanac je završio u pritvoru te je u međuvremenu pušten.

Kubanac je košao i dva policijska djelatnika koji su suspendirani s dužnosti jer su bili zaduženi za sigurnost tijekom priredbe, piše portal Infobae.