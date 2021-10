(VIDEO) ‘UBILI SU BOŽIĆNI DUH’ Objavljen trailer za Sam u kući 6: Nižu se kritike, oglasio se i glumac Macaulay Culkin

Objavljen je trailer za film “Home Sweet Home Alone” ( Sam u kući), odnosno šesti dio franšize. Video je na YouTubeu u jednom danu pregledan je više od 1.5 milijuna puta.

Riječ je o svojevrsnom remakeu prvog, originalnog filma Sam u kući. Priča se ponovno vrti oko dječaka koji ostane sam u kući za božićne blagdane. Ovoga puta njegovi roditelji otputuju u Tokio, dok su u prvom dijelu otišli na put u Francusku.

U šestom dijelu dječaka po imenu Max glumi Archie Yates, koji je ranije glumio u Jojo Rabitu. Provalnike glume Rob Delaney i Ellie Kemper.

Iako je trailer dočekan s velikom pažnjom te ima više od 1.5 milijuna pregleda, ispod trailera nižu se negativni komentari.

“Uistinu nam nije trebao remake, ne možete pobijediti original”, “Ovo mi više izgleda kao parodija”, “Molim vas, prestanite uništavati Božić. Prvi i drugi dio su jedini dobri”, “Sad znam što gledam za Božić – Sam u kući 1, 2, nikakav remake ne dolazi u obzir”, “Ubili su božićni duh”, “Nedostaje mi Kevin”, samo su neki od tisuća komentara.

Zbog niza upita, o filmu se oglasila i zvijezda prva dva dijela franšize Macaulay Culkin.

“Nisam u nastavku filma Sam u kući. Ipak, svima koji su uključeni želim puno sreće”, napisao je na Twitteru.

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 13, 2021