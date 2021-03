(VIDEO) TRNCI ĆE VAS PROĆI! ŠKORO PLAKAO U INTERVJUU! IZVEO ‘SUDE MI’: Rekao zašto je plakao na legendarnoj izvedbi s Thompsonom!

Autor: N.K

Jedna od najpopularnijih Škorinih pjesama je “Sude mi”, osobito izvedba iz Doma sportova sa Thompsonom gdje je Škoro u suzama pjevao. Gostujući u Podcast incubatoru, kandidat za gradonačelnika Zagreba, Miroslav Škoro konačno je odgovorio na pitanje zašto je plakao na tom koncertu u Domu sportova. Pritom je i odsvirao dio pjesme.

Škoro i Thompson u Domu sportova

“Što se tiče tog koncerta u Domu sportova 2003. godine. U nekoliko navrata su mi rekli da sam plačko, ali ne mislim da je to nešto neobično na pozornici. Meni kad dođe, kažem, ako je suza, suza je. Ne valja se praviti da si nešto što nisi. Tu sam pusti suzu iz dva razloga. To je velika pjesma i Marko to pjeva fenomenalno. Tu pjesmu sam napisao u jednoj maloj sobici, ne kukam nad svojim životom, stoput bih isto ponovno, ali bilo je teških trenutaka. Bilo je trenutaka kada nismo imali što djetetu dati jesti. Preživjeli smo sve to skupa. I onda jedna takva pjesma”, rekao je Škoro, a onda je uzeo gitaru i počeo svirati “Sude mi”.

Nakon što je došao do dijela gdje se uključuje Marko Perković Thompson, Škoro je zastao i rekao:

“Ispred vas je 10 tisuća ljudi i sve kuha, sve je u mraku, a ja znam da iz tog mraka mene gledaju oči moje djece. I sada će doći Thompson, sada će doći heroj, a ja sam samo papak koji je to pripremio. Ali gledaju me moja djeca, i tata je heroj. Pa ja sam se sad rasplako”, rekao je Škoro sa suzama u očima. “Kako se ne bih rasplakao. To je moj život. Ja tu ne foliram nikoga. Publika istovremeno diže ruke. To su tvoja braća i sestre” zaključio je Škoro koji je između ostalog rekao kako ga to razlikuje od svih drugih političara.









Njegovo obrazloženje možete pogledati na 8:50 minuti videa.