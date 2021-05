(VIDEO) TRENUTAK ZBOG KOJEG SE STIŠĆU I GRLO I PLUĆA: Severinin video mnoge je rasplakao: ‘Ureže se u pamćenje!’

Diljem zemlje danas se obilježava Majčin dan, zbog čega društvene mreže vrve objavama majki, koje su oduševljeno podijelile ono što su njihova djeca na današnji dan za njih pripremili, dok kćeri, sinovi i očevi nižu čestitke. Među njima nisu izostale ni brojne poznate osobe, poput Maje Šuput, koja ovaj Majčin dan prvi put obilježava kao majka.

I dok je Maja Šuput ganula preslatkom fotografijom sa sinčićem, Severina je podijelila kratak video od kojih je mnogima zastao dah, a mnogima su se stisla i pluća i grlo, a niz lice potekla suza dok je srce snažno lupalo. “Za nju se ne bira mjesto ni vrijeme”, kratko je poručila Severina uz video koliko je malo koga mogao ostaviti ravnodušnim.

“Najsnažniji i najljepši dio koncerta”

Naime, na videu je prikazana Severina na jednom od svojih koncerata. U trenutku kad se obraćala publici začuo se glas njenon sinčića koji ju je zvao. Pjevačica nije išla onom “show must go on” pod svaku cijenu – uredno je prekinula svoj koncert i obratila se sinu, čime je oduševila sve prisutne. Uz to, u videu je prikazan i emotivan trenutak nje i majke Ane.

Trenutak s koncerta mnogima se urezao u pamćenje.

“Ureže se u pamćenje, srce me doslovno probode otkucajima”, “Najsnažniji i najljepši dio koncerta u Areni”, “Ovo je prekrasno”, “Mama znači ljubav”, “Bravo i ti si majka i ti slaviš majčin dan. Diva”, “Rasplaka se, hvala ti, ženo, majko kraljice”, “Predivno Seve”, “Mama i samo mama”, “Bravooo”, “Ljubav mala”, “Sretan dan, mama”, dio je komentara ganutih pratitelja.