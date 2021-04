(VIDEO) Treći dio franšiže hororca temeljenog na jezivom suđenju izaziva tešku nelagodu: ‘Boj se onog što te može dodirnuti’

Snimanje treće horor franšize nekoliko je put bilo odgođeno, no na YouTube kanalu prije nekoliko je dana konačno osvanuo treći dio Prizivanja (Conjuring ), filma temeljenog na suđenju Arneu Cheyenneu Johnsonu koji je 24. studenog 1981. godine u Connecticutu bio osuđen za ubojstvo stanodavca Alona Bona.

Prvi poznati sudski slučaj u SAD-u…

Riječ je o prvom poznatom sudskom slučaju u SAD-u u kojem je obrana nastojala dokazati nevinost tuženika tvrdnjom kako ne može biti osobno odgovoran za zločin koji je kroz njega učinio demon. Upravo to je bio razlog koji je privukao medije diljem svijeta.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It nastavak je filma The Conjuring iz 2013. godine i The Conjuring 2 iz 2016. godine, te ukupno osmi dio franšize Conjuring Universe.

Snimanje trećeg dijela, koji će biti dostupan 4. srpnja, nekoliko puta je bilo odgođeno zbog pandemije, a u glavnim ulogama vraćaju se Vera Farmiga i Patrick Wilson.

Trailer za nadolazeći američki nadnaravni horor film redatelja Michaela Chavesa, već je izazvao brojne reakcije, a mnogi su ga prozvali jezivim.

Kad bih se bojavio duhova moj bi mi djed uvijek govorio: “Nemoj se bojati onoga što ne možeš vidjeti, boj’ se onog’ što te može dodirnuti”, “Kada je trailer tako zbunjujući i tako dobar da boli!”, neki su od komentara.