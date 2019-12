(VIDEO) TOP 10 NAJLJEPŠIH BOŽIĆNIH PJESMAMA: Koja je vaš favorit ?

Autor: Dnevno

Božićne pjesme upotpunju božićni ugođaj i uvesaljavaju nam blagdansko razdoblje. Ove božićne klasike slušamo iz godine u godinu, kao da niti jedan Božić bez njih ne može proći. Koja je vama najdraža ?

“Kraljica Božića” Mariah Carey dospjela je na prvo mjesto Hot 100 Billboardove liste s vječnim božićnim hitom “All I want for Christmas is you” i to 25 godina nakon što je pjesmu prvi put izdala. Kadaje 1994. objavila pjesmu, nisu je izdali kao singl pa nije mogla konkurirati za Billboardovu listu, piše 24sata.

White Christmas

Pjesmu Irvinga Berlina premijerno je izveo 1941. Bing Crosby na radiju NBC. Zanimljivo je da se originalna snimka toliko istrošila od silnih kopiranja da ju je Crosby 1947. morao ponovno snimiti. Taj je singl prodan u više od 50 milijuna primjeraka. Pjesmu su obradili Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, pa čak i Bob Marley te Lady GaGa.

Fairytale of New York

Shane MacGowan i The Pogues uključili su se u prestižno predblagdansko nadmetanje za prvo mjesto na ljestvicama Ujedinjenog Kraljevstva s folk rock baladom “Fairytale Of New York”, u kojoj su ugostili irsku pjevačicu Kirsty MacColl. Ipak, nisu uspjeli doći do vrha 1987. jer su ih za dlaku pretekli Pet Shop Boysi, ali je zato kao trajna uspomena ostala najljepša britanska božićna pjesma.

Have Yourself A Merry Little Christmas

Judy Garland bila je prva koja je otpjevala tu pjesmu u holivudskom mjuziklu iz 1944. “Meet Me in St. Louis” redatelja Vincentea Minnellija. Najpoznatiju verziju je, međutim, snimio Frank Sinatra, a obradio ju je i engleski pop-soul pjevač Sam Smith. Najljepša izvedba objavljena je 1960. na božićnom albumu “Ella Wishes You A Swinging Christmas”, kraljice jazza Elle Fitzgerald.

Happy Xmas (War is Over)

Ova je pjesma predstavljala jedan od najoštrijih prosvjeda Johna Lennona i Yoko Ono protiv rata u Vijetnamu. Singl nije zaustavio rat, ali je obilježio Božić 1971. godine i nakon toga ušao u standardni repertoar pjesama. Poslije je snimljeno mnoštvo obrada, no nitko se nije uspio približiti Lennonovoj interpretaciji.

The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)

Božićni evergreen “The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)” legendarni Nat King Cole snimio je četiri puta u razdoblju od 1946. do 1961. godine. Posljednja verzija postigla je najveći uspjeh. U jednom američkom istraživanju istaknuta je kao najomiljenija božićna pjesma žena između 30 i 49 godina.

Silent Night

Izvorno “Stille Nacht, heilige Nacht” je najljepša njemačka božićna pjesma. Napisali su je 1818. crkveni orguljaš Franz Xaver Gruber i župnik Joseph Mohr iz Oberndorf kraj Salzburga. Sredinom 19. stoljeća prepjevana je na engleski, a potom na više od 100 jezika. Zapažene su verzije Sinead O’Connor i Beyonce, no sve je zasjenila Stevie Nicks na kompilaciji “Very Special Christmas”.

U to vrijeme godišta

Tradicionalni hrvatski glagoljaški napjev “U to vrijeme godišta”, izvorno “U se vrime godišća”, dobio je nenadmašnu suvremenu interpretaciju 1989. kad ga je Vice Vukov uz pratnju 11-godišnje kćeri Ivane snimio za platinasti album “Vječni Božić” i premijerno izveo na prvom božićnom koncertu u Ciboni.

All I Want For Christmas Is You

“Kraljica Božića” Mariah Carey dospjela je na prvo mjesto Hot 100 Billboardove liste s vječnim božićnim hitom “All I want for Christmas is you” i to 25 godina nakon što je pjesmu prvi put izdala. Kad je 1994. objavila pjesmu, nisu je izdali kao singl pa nije mogla konkurirati za Billboardovu listu. Nakon promjene pravila prvi se put probila među 100 najslušanijih 2000., a posljednjih je godina bila sve bliže vrhu, da bi u prosincu ove godine napokon uspjela biti prva. Izdala je i novi spot.

Christmas (Baby Please Come Home)

Pjesma s albuma “A Christmas Gift For You From Phil Spector” zamalo je 1963. godine pretrpio komercijalni fijasko jer je objavljen na dan kad je ubijen Kennedy. Napisana je za Spectorevu buduću suprugu Ronnie Bennett, ali se ona na snimanju nije snašla pa je uskočila druga soul diva Darlene Love koja s ovom pjesmom od 1986. godine redovito gostuje u predbožićnom programu Davida Lattermana.

Christmas Tree

Puran Dustin pojavio se na irskoj televiziji potkraj 80-ih kao odgovor na američkog žapca Kermita. Snimio je mnoštvo parodija popularnih pjesama. Dustinov najveseliji božićni napjev “Christmas Tree” nastao je preradom velikog hita “Lemon Tree” njemačkog rock sastava Fools Garden.