(VIDEO) THE FRAJLE U PLAMENU LJUBAVI: Pjesma u kojoj svaki stih i svaka nota slave misterij ljubavi

Autor: Dnevno.hr

Kreativno drske i samouvjerene, a glazbeno produktivnije no ikada u svojoj karijeri, The Frajle su na prvi dan ljeta objavile novu pjesmu koja sigurno neće biti samo još jedan ljetni hit. Baš naprotiv, singl „Gorim“ himnička je eksplozija Nevene, Nataše i Jelene, koja će se još dugo pjevati sa suzama u očima i radošću u srcima. Ovoga su puta, a kao nikada u svojoj karijeri, The Frajle „izgorjele“ u pjesmi čiji svaki stih i svaka nota slavi misterij ljubavi.

Tekst za pjesmu „Gorim“ napisala je Jelena Buča, uglazbila ju je Nevena Buča, a aranžman i produkciju potpisuje Vojislav Aralica. Video spot, koji tu ljubavnu priču prati novosadskim ulicama, snimila je produkcijska kuća Classica Nova, a glumac Radomir Živadinović svojom je osobnošću i glumačkom suptilnošću u njega unio onaj drugi dio ljubavi.





The Frajle ovoga su ljeta koncertno aktivne u cijeloj regiji, pa će njihovi fanovi ubrzo imati priliku i uživo osjetiti taj plamen emocija Nevene, Jelene i Nataše.