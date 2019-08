(VIDEO) SVE ZA ‘LAJK’: Beba se razbila, ali roditelji zato imaju hit za instagram

View this post on Instagram

🔴ПОСТ 7️⃣7️⃣🔴 Мы реально жили на даче пока строили #дом_бонор И как говориться это уже в прошлом, сейчас кайф, свой дом, не далеко от города, ну просто сказка #дача #дом #свое #радость #счастье #семья #житьвкайф #дети #кровать #улыбка