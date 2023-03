(VIDEO) SPOT ZA ‘MAMU ŠČ!’ JE VANI! Zajahali rakete i još jednom iznenadili: ‘Tko sad nije shvatio poruku ni neće’

Već se danima čeka današnji dan i 20 sati, termin kada je najavljen spot pobjedničke pjesme ovogodišnje Dore. S obzirom na nastup na Dori, mnogi su se pitali mogu li Letovci nadmašiti i sami sebe. Izgleda da mogu!

I dok se ponavljaju mnogi dijelovi koje smo već vidjeli, primjerice outfiti, plesači i različite instalacije na glavama s porukama poput “smrt” i “glad”, Let 3 je ubacio i neke novosti.





Prema komentarima na YouTubeu, upravo su ti dijelovi najviše oduševili. Naime, scene u kojima Mrle i Prlja manijakalno lete na raketama prilično su urnebesne.

Redatelj spota je Radislav Jovanov Gonzo, koji je prije nekoliko dana izjavio: ”Njime se pokazuje koliko je bitna antiratna poruka na njihov, naš pravi i jedini način. Ono što ne znaju ljudi po Europi i BBC-u je da su oni jaki koncertni bend s dugačkom tradicijom performansa i u teatru i na koncertima te da nisu nastali samo zbog Eurosonga.”

”To je jedna pozitivna energija koju smo mi htjeli poslati – taj čarobni ŠČ koji štiti. On napravi atmosferu potpune zaštite: I will protect you with power of love. I štiti od psihopatije i sociopatije”, rekao je Damir Martinović Mrle.

“Tko sad nije shvatio poruku ni neće”, “Idemo do pobjede”, “Bravo, ovo je legendarno”, “Isplatilo se čekati”, nižu se komentari zadovoljnih ovim spotom, dok su poneki komentirali kako su očekivali još više ludosti od benda.