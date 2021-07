(VIDEO) Splićanka koju su zvali čudom od djeteta u problemima na Splitskom festivalu: Uska prozirna haljina bila je malo ‘nestašna’

Autor: Dnevno

Pjevačica Antonija Dora Pleško publika je očarala još kao djevojčica, zbog čega su ju zvali čudom od djeteta. Danas je jedna od priznatih mladih glazbenih nada, pa je tako i ona bila jedna od pjevača koji su nastupili na popularnom Splitskom festivalu.

Naime, Nakon koncerta Doris Dragović u sklopu 61. Splitskog festivala uslijedila je retrospektivna večer tijekom koje su nastupili brojni drugi domaći pjevači, no najviše se istaknula upravo 22-godišnja Antonija Dora Pleško.

Za tu prigodu, Dora je odjenula usku prozirnu haljinu koja je sjajno istaknula njenu figuru, no ista joj je zadala probleme i to uslijed nastupa. Naime, u jednom trenutku tijekom nastupa podigla joj se podsuknja, a kako je haljina bila prozirna, bila je to prilično neugodna situacija. No, baš poput pravih diva, Dora se nije dala omesti, te je nastavila s nastupom. Podsuknja se ionako nije digla previše, te nije pokazala ništa previše.

Inače, Dora je izvela pjesmu omiljenog Olivera Dragojevića “Što učinila si ti” i još jednom pokazala zašto ju se smatra jednom od najperspektivnijih mladih hrvatskih pjevačica.

Splićanka koja se domaćoj publici predstavila kao desetogodišnja djevojčica u showu Nove TV “Supertalent” izrasla je u pravu ljepoticu, mnogi komentiraju.

Inača, Antonija koju su nazivali čudom od djeteta na pozornici “Supertalenta” našla se sa svega 10 godina, a vratila se na istu 2017. godine, kada joj je pobjeda, kao i prvi put, izmakla za dlaku i natjecanje je ponovno završila u samom finalu.