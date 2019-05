(VIDEO) ŠOK! Dražen Zečić se povlači s estrade! Zauvijek završava karijeru

Autor: Dnevno

U intervjuu za In Magazin Nove Tv popularni splitski pjevač najavio je oproštaj od koncerata ali i dalje će pjevati ako i dosad. Iskreno je progovorio o tome zašto se odlučio na taj potez, i što ga ponukalo na to. Koncerti i tempo kakvog je imao nekoć polako su ga početi umarati i shvatio je da to nije više za njega.

„Opraštam se od koncerata i od odgovornosti, ali ne i od pjevanja” poručio je Dražen Zečić svojim obožavateljima.Čovjek iza kojeg su stotine koncerata ovim je riječima najavio početak kraja svoje bogate glazbene karijere koju je gradio bez mrlja ili bilo kakvih skandala.