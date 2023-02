(VIDEO) ‘SMRZNU SE KADA ME VIDE!’ Nadimak mu je Popaj, liječnicima je pravi misterij: ‘Plaše se moje veličine, malo je smiješno’

Jeff Dabe, 59-godišnjak iz Minnesote, ljude ostavlja u šoku svojom pojavom, a za to postoji vrlo dobar razlog. Naime, zbog svojih nevjerojatno ogromnih ruku još je u školi dobio nadimak Popaj, kako su ga nazvale navijačice dok je bio u hrvačkom školskom. Nadimak je ostao do danas, no njega to nimalo ne dira, čak je, priznaje i sam, uživao u pažnji kao dijete, prenosi Daily Star.

Šampion u obaranju ruke cijeli je život pravi misterij liječnicima. Iako su ga testirali, njegovi glomazni udovi i obujam podlaktica od 49 cm ostaju neobjašnjivi. Zbog svoje neobičnosti, Jeff je okupio više od milijun pratitelja na TikToku.





“Mnogi se jednostavno smrznu kada me vide. Ne žele razgovarati. Malo je smiješno. Odmah znam kad me neko primijeti, vidi im se na licu i na prvu mi ne mogu vjerovati”, kazao je Jeff.

“Mala djeca su ta koja su najsmješnija. Nisu sramežljivi i odmah mi priđu i ispituju me, što mi se sviđa”, priznao je. “Neki se prvo plaše razgovora sa mnom zbog moje veličine, a onda kad me upoznaju kažu da sam fin”, objasnio je.

Zbog svojih ogromnih ruku, nikada nije imao problema sa sukobima. “To je bilo u danima kada sam visio po barovima. Uvijek sam mogao prići tipu koji bi pokušao napraviti problem nakon nekoliko pića.”

Proveo je godine pobjeđujući na natjecanjima u obaranju ruke, uključujući i titulu državnog prvaka. Popularnost mu je porasla kada su njegova supruga i kćerka s njim krenule snimati za objave na društvenim mrežama. “Ne mogu vjerovati da su jednostavna videa u kojima ja nešto radim po kući popularna… Još uvijek ne mogu vjerovati da to što radim putuje po cijelom svetu”, kazao je Dabe.