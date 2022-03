(VIDEO SAMO ZA PUNOLJETNE OSOBE) Gledanje bizarne scene postao internetski izazov, nakon ovoga je teško zaspati

Današnji horori, posebno kad su u pitanju horor serije, mnogima su postale potpuno negledljive. Jedna od njih je Netflixova serija “Brand New Cherry Flavor” objavljena je u kolovozu prošle godine i to zbog izrazito uznemirujuće scene spolnog odnosa.

Priča serije smještena je u 90-e godine prošlog stoljeća, a prati filmsku redateljicu Lisu Novi koja se doselila u Los Angeles u nadi da će se probiti u industriji zabave. Suočena s odbijanjima, upoznaje Loua Burkea, producenta i redatelja koji se na prvu čini kao da joj uistinu želi pomoći, no na kraju se ispostavlja da ju je htio odvući u krevet. Kako mu to nije uspjelo, Lou je Lisu izbacio iz filma i tu kreće prava drama.

Lisa se odlučila osvetiti Burkeu te je nagovorila vješticu Boro da na njega baci kletvu no ista je nosila posljedice koje će se odraziti na Lisu. Jedna od njih je povraćanje mačića, no scena o kojoj bruje društvene mreže dogodila se u četvrtoj epizodi serije.

U toj epizodi Lisa na trbuhu otkriva ranu iz koje dolazi još jedan mačić, Lisa previja ranu, ne osjeća bol i djeluje zadovoljno. Nešto kasnije, stvari počinju još više izmicati kontroli. Redateljica upoznaje Roya Hardawaya te se ubrzo upuštaju u spolni odnos. U trenutku nježnosti, Roy ugleda njenu ranu te čak gura ruku u istu.

Scena je zgorila brojne gledatelje koji su svoje zgražanje prenijeli na društvenim mrežama, a gledanje isječka postalo je svojevrsni internetski izazov. “Nikad u životu nisam više željela umrijeti”, jedan je od komentara nakon gledanja isječka.

Me after watching episode 4 at the 35min mark of Brand New Cherry Flavor on Netflix pic.twitter.com/saswmgqYBZ

— Aegon The Conqueror🔱 (@Mark_Tembo20) March 14, 2022