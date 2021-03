(VIDEO) ŠALTERUŠA O KOJOJ SVI GOVORE: ‘Dobila je posao preko veze, priprosta je, ali nije neinteligentna’

Autor: Tea Šojat

Svi smo barem jednom pobjesnjeli zbog aljkavog službenika u nekom gradskom ili državnom uredu koji nije efikasan u poslu nego čini sve da vam oteža jednostavan proces koji se došli obaviti. I dok na šalteru rade i odgovorni i savjesni radnici, većina nas je upamtila samo one koji su nam iz obijesti odlučili zagorčati dan nepotrebnim šetanjem, a nije zanemariv ni njihov stav da oni vama rade uslugu što uopće razgovaraju s vama. Upravo takvo iskustvo inspiriralo je zagrebačku glumicu Ninu Čudić da kreira i realizira YouTube serijal “Šalteruša” o životu jedne takve službenice.

“Morala sam produljiti putovnicu i osobnu iskaznicu i to je trajalo danima jer su me više puta slali kući i vraćali. Promatrala sam čekajući u beskonačnom redu rad djelatnica i djelatnika i obuzeo me smijeh zbog njihovih akcija i reakcija sa strankama. Tu se nekako rodila želja da stvorim lik Šalteruše koja je sad zaživjela na internetskom servisu.”

U prvom tekstu pomogao joj je cijenjeni kazališni redatelj, scenarist i glumac Mario Kovač, a poslije se oslobodila i za sljedeće epizode počela sama pisati i scenarij.

“Inspiraciju pronalazim u svakodnevnom životu, ljudima oko sebe i temama koje nas se sve tiču, kao i društvenim događajima. Šalteruša jest priprosta malograđanka iz provincije koja je preko veze dobila posao u državnoj upravi, drska je, osobenjak, ali nipošto nije neinteligentna ili zatucana. U svakoj novoj epizodi gledatelji će otkrivati njezine nove slojeve karaktera, razmišljanja kroz duhovite situacije, ali i pogled jedne Šalteruše na stranka koje prima svaki dan tijekom radnog vremena”, govori Nina koja na svom YouTube kanalu objavljuje svakog četvrtka u 14 sati novu epizodu “Šalteruše”. U prvoj epizodi, koja nosi naziv Uhljeb, upoznajemo lik i njezin stav prema klijentima, a već u drugoj epizodi, koja nosi naziv Zoran, otkrivamo njezina razmišljanja o crkvi, homoseksualnosti i drugim gorućim društvenim pitanjima.









“U današnje vrijeme ljudi nemaju strpljenja ni vremena dugo gledati neki videosadržaj, zato svaka epizoda traje od dvije do pet minuta. Želja je da gledatelje nasmije, opustim i zabavim u kratkom predahu od radnog dana. Ima Šalteruša mišljenje o svemu, i o Severini, politici, Harryju i Meghan… Za nju ne postoje naporne teme, postoje samo naporne stranke na šalteru”, smije se Nina u čijim skečevima na TikToku gušta gotovo 10 tisuća pratitelja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i dijaspore po Europi.

Diplomirana ekonomistica, koja se zbog nedostatka samopouzdanja nije usudila nakon srednje škole upisati Akademiju dramskih umjetnosti, poslije se odvažila i otisnula preko bare u SAD, gdje je živjela gotovo četiri godine.









“Pohađala sam Ted Bardy Acting Studio te Wynn Handman Acting Studio. Obilazila sam studentske i audicije za nezavisne filmove. Međutim, bez radne dozvole ne možeš angažirati agenta”, govori Nina.

Ipak, uspjela je ostvariti nekoliko kazališnih i filmskih uloga. Na Off Off Broadawayu ostavila je jednu od glavnih uloga u predstavi “Line”, inače najdulje izvođenoj predstavi u povijesti New Yorka, zapaženu ulogu imala je i u aktivističko-dokumentarnoj predstavi “Sedam”. Među kratkometražnim i dugometražnim filmova vrijedi istaknuti “Garbaggio” iz 2017. godine, gdje je za ulogu Anne nominirana za najbolju glumicu u komediji na filmskom festivalu The Brightside Tavern u New Jerseyu te film “The Last Train Home” Rickyja Davisa, u kojem su glumili Al Sapienza iz serije “Sopranosi” i glumica Ebony Obsidian, poznata po ulozi u Oscarom nagrađenom filmu “Ulica Beale”.

Znatiželja ju je odvela u Los Angeles, no nakon nekoliko dana shvatila je da bez radne dozvole nema smisla tražiti posao pa se vratila u Hrvatsku. Uskoro pronalazi talent agenciju, snima nekoliko reklama te ostvaruje manju ulogu u domaćoj telenoveli “Čista ljubav”. Godinu dana provela je u Velikoj Britaniji, gdje je pronašla agenticu koja joj osigurava audicije za internacionalne projekte. Vrativši se još jednom kući, zaključila da je najbolje da nastavi s imitacijama koje su toliko nasmijavale njezine prijatelje tijekom cijelog života, ali ovaj put okrenula se internetu – Instagramu i TikToku. Upravo iz tih imitacija i nekih životnih situacija rodila se ideja za Šalterušu, autorski projekt za koji vjeruje da će joj otvoriti mnoga vrata jer zna da se trud, kreativnost i kvaliteta uvijek isplate.