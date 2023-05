(VIDEO) RAT JE KUCAO NA VRATA, A TINA JE ODUŠEVILA HRVATE! Ovo noć joj nikad nećemo zaboraviti: Gorica je istinski gorjela

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Svijet je danas pogodio gubitak pjevačke dive, neponovljive Tine Turner. Ovu glazbenu legendu prije skoro 33 godine uživo su imali prilike slušati i Hrvati, kada je Velika Gorica bila domaćinom cjelovečernjeg Tininog koncerta.

Spektakl koji je tog 18. kolovoza 1990. godine priredila kraljica rock’n’rolla na stadionu ‘Radnik’ još uvijek pamte generacije Velikogoričana koji su tada uspjeli dobiti kartu za nezaboravni koncert.

“The Best”, “Private Dancer”, “What’s Love Got To Do With It”, “I Don’t Wanna Lose You”, samo su neki hitovi s kojima je Tina, rođena kao Anna Mae Bullock u državi Tennessee, stekla svjetsku slavu, a oni su se orili i Velikom Goricom te davne 1990. godine.





Velika Gorica se kao Tinina koncertna destinacija uvrstila na pozamašan popis svjetskih pozornica na kojima je ova diva nastupala. Tada je sa ovih devetnaest pjesama Hrvatskoj priredila nezaboravnu noć: