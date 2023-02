(VIDEO) ‘RAK ZA UŠI’ Karleuša na meti, nemilosrdno ju sprdaju: ‘Zvuči kao čelična četka koja struže farbu na ogradi’

Na društvenim mrežama osvanula je starija snimka Jelene Karleuše kako pjeva poznati hit Don’t Speak grupe No Doubt iz 1995. godine.

Iako je poznata po tome kako ‘bez dlake na jeziku’ komentira natjecatelje u popularnom showu “Zvezde Granda”, što su joj već ranije zamjerili, mnogi smatraju da je ova snimka dokaz da nema na temelju čega druge komentirati.

Osim same izvedbe, mnogi su joj zamjerili i njen engleski. Naime, neke riječi u pjesmi koje je izgovorila nisu zvučale najspretnije zbog čega su, za mnoge, poprimile neko potpuno drugo značenje.





Neki su njeno pjevanje usporedili s onim poznate srpske voditeljice Jovane Jeremić, koja rado prima mikrofon u ruke, a mnogi su se našalili i zapitali kako bi zvučao njihov duet.

“Karleuša je izraziti sluhist i jako dobro pjeva, ali to iz nje ne izlazi i ne zvuči dobro. Primjerice, ovdje je odlična samo da ima američki naglasak i njen najveći problem – nešto s nosom i grlom joj je sje*ano”, “Koncert za gluhe”, “Drži se onoga u čemu si dobra”, “Bože me ti sačuvaj, ova ocjenjuje pjevače”, “Priča se da su nakon nastupa insekte i glodavce nalazili mrtve, čak i par ptica izvan objekta”, “Jako lijepo ona pjeca, nego je to izuzetno teško slušati”, “Ona je uvijek atak na sluh, a o izgovoru bolje ne komentirati”, “Nemoj to više nikad pjevati, stvarno nema smisla”,”Ima duše i sluha, ali ovoliko ružan glas je bezobrazluk, mogla je raditi na dikciji”, “Na kojem je jeziku ovo?”, “A prateći vokal slomi se da je pkrije, al ne može kad zvuči kao čelična četka koja struže farbu na ogradi”, neki su od brojnih komentara među kojima su se našli rijetki koji su poručili da im na snimci pjevačica dobro zvuči.