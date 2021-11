(VIDEO) Psihomodo Pop obradio pjesmu legendarne pjevačice šlagera, Gobac priznao: ‘Bio sam zaljubljen u nju’

Autor: T. Š.

Frontmen grupe Psihomodo Pop Davor Gobac otkrio je u Večernjem showu s Giulianom na Radio Dalmaciji zašto je samo jednom bio na roditeljskom sastanku u školi svog sina, a prisjetio se i ‘borbe’ oko Daniele Trbović dok su pohađali prvi razred osnovne škole u Karlovcu.

Jedan od najdugovječnijih rock bendova Psihomodo Pop iznenadio je na Radio Dalmaciji odabirom pjesme za obradu. Odluka je pala na ‘Ljutit će se moja majka’ Ljupke Dimitrovske.

“Ja sam kao klinac bio zaljubljen u Ljupku Dimitrovsku i sjećam se da sam je sanjao. I frizuru dan danas kakvu imam, to je zbog Ljupke”, otkrio je Gobac priču koja se krije iza njihove obrade pjesme legendarne pjevačice šlagera i zabavne glazbe.

U prošlost je našu rock zvijezdu vratila i Daniela Trbović koja je ispričala Giulianu da je Gobac bio zaljubljen u nju u prvom razredu osnovne škole u Karlovcu.

“Jednom davno, davno, točnije u prošlom tisućljeću upoznali su se u jednom prekrasnom gradu djevojčica i dječak. Ona je bila prekrasna, a on dječak. Naravno da se dječaku sviđala prekrasna, no od toga nije bilo ništa jer ih je život razdvojio, ali kako život piše romane sreli su se u idućem tisućljeću. Ona je i dalje bila prekrasna, a on je i dalje ostao dječak koji i danas pati…”, poručila je uz osmijeh Daniela, a Gobac zaključio:

“Sjećam se, to je bio fight oko Daniele. Rekla mi je – Zašto se tučeš? Ti si moj dečko!”

Njegov prijatelj iz djetinjstva Bruno Konjević Kljus otkrio je kako se Gobac odijevao u prvom osnovne:









“Imao je majicu na Zagora koju mu je napravila baka i bio sam ljubomoran na njega kao pas'” rekao je Kljus, a Gobac je pojasnio da je baka radila prema njegovim uputama.

Prisjetio se i svog prvog i zadnjeg sudjelovanja na roditeljskom sastanku u školi svog sina Vilija.

“Samo jednom sam bio na roditeljskom sastanku. Svi su gledali u mene, a ne u profesoricu, a ja sam bio manji od makovog zrna i rekao sam svojoj ženi – Mislim da je bolje da ti to preuzmeš, ne ide mi to baš”, otkrio je Gobac koji sa sinom i glazbeno surađuje.









“Zajedno smo snimili glazbeni projekt, zove se Vili i Debili. To uskoro dolazi. Sretan sam da nam se sin bavi glazbom.” Pjevač je najavio i da će Psihomodo Pop u siječnju izdati cover album Davida Bowieja.

Rock’n’roll bendovima često na binu ‘lete’ grudnjaci, pa je Giuliano pitao Gopca koji je najčudniji trofej njemu doletio.

“Svašta sam dobivao: perike, lance od perja, oslikane boce, čudne biljke u novinskom papiru…”, nasmijao se pjevač, ali Giulianu nije otkrio detalje najluđeg splitskog izlaska.

“Bilo ih je više, bojim se da se onih najboljih i ne sjećam. Slab sam s anegdotama, obično meni ljudi prepričavaju što se dogodilo. Najduže što sam bio u Splitu, to je bilo mjesec dana kod Dina Dvornika doma. Nas dvojica smo dijelili njegovu djevojačku sobu.”