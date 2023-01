(VIDEO) PRVI PUT U JAVNOSTI! Williama upitali za bratovu knjigu, pogledajte njegovu reakciju

Otkako su izašli Harryjevi memoari, cijeli svijet je u iščekivanju prvih reakcija kraljevske obitelji. Knjiga “Zamjena” privukla je pozornost diljem svijeta zbog optužbi na račun kralja Charlesa III., njegove supruge Camille te starijeg brata, princa Williama i njegove supruge Kate.

Kraljevska obitelj još uvijek šuti, a po svemu sudeći, nastavili su sa svojim obavezama kao da se ništa nije dogodilo. William i Kate jučer su prisustvovali svečanom otvaranju bolnice u Liverpoolu, gdje su se družili s djelatnicima.

#TeamLUHFT was delighted to welcome Their Royal Highnesses, The Prince and Princess of Wales to officially open our new Royal Liverpool Hospital 🏥





The Prince and Princess visited our Critical Care Unit and spoke with colleagues from across our hospital 🥰@KensingtonRoyal pic.twitter.com/E1D3o5adPk

— Liverpool University Hospitals NHS FT (@LivHospitals) January 12, 2023