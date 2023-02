(VIDEO) PRIZOR OD KOJEG SRCE PUCA: Kujica danima čeka da izvuku vlasnicu iz ruševina

Koliko je pasja ljubav bezuvjetna i vječna zorno prikazuje tužan prizor koji nam dolazi iz potresom opustošene Turske.

Naime, jedna kujica danima čeka da ih ruševina izvuku njenu vlasnicu i ne želi se maknuti s mjesta gdje se nada da će ju ponovno ugledati i osjetiti njen dodir.

“We took her to another place but she came back”





A dog in Turkey’s quake-ridden Hatay city awaited outside a collapsed building on Friday (February 10) in which her owner was trapped for five days. pic.twitter.com/iLuLOQXJMw

— euronews (@euronews) February 11, 2023