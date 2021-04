(VIDEO) ‘PRISILIO ME NA ORALNI…’ Popularna TikTokerica optužila Jakea Paula za seksualni napad!

Autor: Š. P.

TikTok zvijezda Justine Paradise optužila je popularnog YouTubera Jakea Paula da ju je u srpnju 2019. godine prisilio na oralni seks, a detalje događaja ispričala je u 20-minutnom videu objavljenom na YouTubeu.

“Seks mi je važan i poseban. Inače svi poštuju kad ne želim raditi ništa seksualno, pa sam mislila da je u redu ako pođem s njim u sobu. Činilo mi se u redu da se poljubimo, mislila sam da će se zaustaviti ako mu kažem da ne želim ništa drugo”, ispričala je Justine.

Nakon što ju je počeo dirati, Justine ga je, kaže, pokušala zaustaviti, na što je on odgovorio: “Ako se ništa neće dogoditi, u čemu je smisao?”.

Justine kaže da je Jake iskoristio svoju fizičku snagu i prisilio je na oralni seks. Nakon toga ju je, kaže, počeo ignorirati i više joj se nije obratio.

“Znam da je on svjestan toga da s njim nisam htjela ništa seksualno. O tome razmišljam svaki dan otkad se to dogodilo. I što više razmišljam o tome, sve mi je više jasno da to nitko nikad ne smije raditi”, zaključila je.

Jake negira optužbe i uzvraća – tužbom

“Naš je klijent svjestan nedavne optužbe protiv njega. Naš klijent kategorički negira optužbu i namjerava je agresivno opovrgnuti i pokrenuti pravni proces protiv odgovornih za klevetu njegova lika”, poručili su iz odvjetničkog tima YouTube zvijezde.

Inače, 23-godišnji Jake Paul jedna je od najvećih YouTube zvijezda današnjice, a bogatstvo mu se, zahvaljujući brojnim sponzorskim ugovorima, procjenjuje na 19 milijuna dolara.