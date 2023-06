(VIDEO) Poznata pjevačica doživjela bizarnost za vrijeme nastupa: Na nju su bacili pepeo preminule žene

Poznata američka pjevačica Pink nedavno je doživjela je bizarnu situaciju tijekom svog nedavnog koncerta na londonskom festivalu. Naime, jedna obožavateljica bacila je vrećicu s pepelom njezine preminule majke na pozornicu, ostavljajući pjevačicu i prisutnu publiku u šoku.

Incident se dogodio tijekom njezinog nastupa na BST Hyde Park festivalu, gdje je Pink dobila različite darove od svojih vjernih fanova, uključujući medvjediće, cvijeće i umjetničke radove. Međutim, ovaj neočekivani poklon sve je iznenadio.

Naime, kada joj je obožavateljica predala vrećicu s pepelom, Pink je zatražila da potvrdi da se radi o ostacima njezine majke.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs

— Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023