(VIDEO) POZDRAV VELJAČI! Ove mice su nešto najslađe što ćete danas vidjeti!

Autor: Dnevno.hr

Noćno cviljenje pod prozorom još nije ozbiljno ni počelo, a ove mace savršena su najava njihovog “mjeseca ljubavi”! Veljača je mjesec parenja mačaka, mjesec kad počinje noćno ljubavno cviljenje i žestoka borba za ženke, a mnogi već sad zaziru od dobro nam poznatih zvukova poput plača beba koji su nekima toliko jezivi da ih noćima drže budnim.

I dok ljudi u veljači samo jedan dan posvećuju ljubavi, mačke to čine cijeli mjesec, a čini se da slatke pripreme počinju i koji mjesec ranije! Ove dvije mace koje hodaju po snijegu, stisnute jedna uz drugu, prekriženih repova to najbolje pokazuju, a čini se kako je to prava “mačja fora”, jer ove mace u svom “ljubavnom hodu” nisu “usamljene” – našli smo još primjera!

U mačaka se prvo tjeranje javlja najčešće u dobi od 6-8 mjeseci i ranije, pogotovo u mačaka rođenih zimi. Spolni se ciklus, dakle, pojavljuje prije spolne zrelosti, baš kao u većine domaćih sisavaca.

Sam akt parenja sastoji se od nekoliko faza: nakon približavanja i zaskakivanja, slijedi kratki koitus u trajanju od 1-30 sekundi, potom slijedi karakteristična postkoitalna reakcija mačke, koja intenzivno liže perinealnu regiju i specifično se glasa, dezorijentirano se isteže i valja po podu i agresivno se brani što traje u prosjeku 1-7 minuta, a potom odbija mužjake. Takvo negativno raspoloženje može trajati i do 5 sati, a potom se čitav proces ponavlja. Naravno da između pojedinih mačaka postoje bitne individualne razlike u ponašanju, koje ovise o iskustvu, temperamentu i dobi mačke. Sama duljina estrusa varira od 2 do 19 dana, a kako su mačke životinje s induciranom ovulacijom, tako je kod mačaka koje se nisu parile u prosjeku estrus nešto kraći i traje u prosjeku 6.2 dana, dok kod mačaka koje su se parile traje u prosjeku 8.5 dana, bez obzira da li su ovulirale ili nisu.









Problem pak čine oni neodgovorni vlasnici koje mačke koje nisu kastrirane ni sterilizirane puštaju u tim periodima van, ne mareći za posljedice – plod mačje ljubavi, okot koji najčešće te iste mace obavljaju vani, a okoćeni mačići rijetko bivaju spašeni i to uglavnom od strane volontera, koji im potom teškom mukom nalaze dom. Naime, brojnost takvih okota je gotovo nemjerljiva, a mnoge životinjice često ne mogu uzeti niti pretrpana skloništa, odnosno azili, zbog čega brojni mačići ugibaju u teškim mukama.