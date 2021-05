(VIDEO) POMEO POD S OSTALIM KANDIDATIMA! Petreković u bombastičnom nastupu progovorio francuski i RASTURIO

Autor: M.V.

Pobjednik ovotjedne emisije Tvoje lice zvuči poznato, bio je Mario Petreković koji je na pozornicu izašao kao belgijski pjevač Stromae, a pjevao je ni više ni manje nego na francuskom jeziku. Izveo je naime pjesmu “Tous les memes”, a oduševio je i druge kandidate, ali i žiri.

“Francuski mi bolje leži, imao sam traume od francuskog kad sam bio dijete. Nije bilo traumatično transformirati se koliko izgovarati te riječi da još ne znaš što to znači, ali onda sam to poslije shvatio”, govorio je Petreković prije izvedbe, no onda je izašao na pozornicu i jednostavno rečeno – rasturio.

Zanimljivi nastupi imali su i drugi kandidati pa je Katarina Baban bila Petar Grašo, Dalibor Petko prerušio se u čak tri lika – Sašu, Tina i Kedžu…Pobjednički nastup Maria Petrekovića pogledajte ovdje!