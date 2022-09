(VIDEO) POLICAJKA SVOJIM ATRIBUTIMA ZASJENILA SUĐENJE! Pratitelji sline, svi je žele imati na Instagramu: Nadine plijeni pažnju gdje god da se pojavi

Vijest da su otac i sin iz Francuske svojim pacijentima vadili zdrave zube te stavljali proteze kako bi se obogatili, pala je u drugi plan nakon što je svijet upoznao policajku izraženih atributa koja ih je pratila do suda.

Naime, svi veći svjetski mediji raspisali su se o mladoj policajki Nadine Djelassi koja je zbog svog atraktivnog izgleda u kratkom roku skupila velik broj obožavatelja pa je radi velike navale morala zaključati Instagram profil.

Affaires #dentistes père et fils #Marseille Lionel #Guedj est condamné à 8 ans de prison et Jean-Claude condamné à 5 ans Le parquet avait requis respectivement 10 ans et 5 ans dont 1 avec sursis pic.twitter.com/vDNg2MPXDZ





— jfgiorgetti (@JFGiorgetti) September 8, 2022