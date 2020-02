(VIDEO) Pogledajte dokaz da prava ljubav postoji! Ova će vas snimka iz Kine rasplakati

Ako do sada niste vjerovali u pravu ljubav, ova će vam priča iz Kine potvrditi da ona uistinu postoji.

Naime, stariji par, oboje zaraženi koronavirusom, nalaze se u bolnici. 87-godišnji muškarac svakodnevno dolazi iz susjednog odjela kako bi brinuo o 83-godišnjoj ženi, koja uz koronavirus, boluje od Alzheimerove bolesti.

Pogledajte o čemu se radi:

True love: 87-year-old man takes care of his wife despite both of them being infected with #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/sAQXTkN343

— Health Daily Advice (@Healthadvice48) February 16, 2020