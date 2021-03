(VIDEO) Pjevačica Thana Alexa oduševila u glamuroznoj Envy room haljini na dodjeli Grammyja!

Autor: Dnevno

Thana Alexa Pavelić (33) pjevačica je, kompozitorica, aranžerka i producentica jazza dosad jeizdala dva solo albuma, a za Grammyja je nominirana za album “Ona”. Iako ova Hrvatica s njujorškom adresom jučer nije osvojila ovu prestižnu glazbenu nagradu, ipak je uživala u ovoj, za glazbenike, posebnoj večeri, a sve to uljepšao joj je i tim Envy rooma.

Iako je u početku upisala psihologiju na Sveučilištu u Bostonu, ubrzo je shvatila da se želi profesionalno okušati u glazbenoj industriji pa se preselila u New York kako bi započela karijeru, da bi usput na New School Universityju na Manhattanu diplomirala jazz. Nije zaboravila ni na psihologiju koju je završila na Eugene Lang Collegeu.

Priča počinje na jednom dječjem rođendanu gdje je Thana nestala usred proslave. Nakon duge potrage majka ju je pronašla u podrumu.

“Sjedila sam uz malene klavijature na kojima sam pokušavala odsvirati dječje pjesmice koje sam negdje čula i zapamtila. Majka je zaključila da je to neki znak pa je odmah kontaktirala dekana lokalnog konzervatorija da vidi treba li me upisati na satove glazbe”, prisjetila se za Jutarnji. I taman kad je majka izborila sastanak s dekanom, a na koji je Thana stigla “naoružana” malenim dječjim klavijaturama, sve je krenulo krivo.

“Bila sam toliko nervozna da sam odbila svirati, na što je dekan rekao majci da je to jedan od razloga zašto u školu nikad ne upisuju djecu mlađu od šest godina. I sastanak je već praktički završio, a ja sam odjednom počela svirati što je iznenadilo dekana koji je u sobu odmah pozvao učiteljicu klavira. Njoj sam ponovno odbila svirati, pa je na kraju pozvana i učiteljica violine.









I kad je ona instrument raspakirala i dala mi ga u ruke, znala sam, violina je sve što želim svirati”, objašnjava. Nije to bila stvar izbora, dodaje, violina je ta koja je tada odabrala nju. I sljedećih 13 godina opsesivno je učila svirati baš violinu, iako danas svira i klavir.

Thana je udana za Antonija Sancheza, jazz bubnjara koji je osvojio već pet Grammyja i poznat je kao autor glazbe za film “Birdman“. A upoznala ga je zahvaljujući, ni više ni manje, nego – Oliveru Dragojeviću.

“Antonio je svirao bubnjeve velikom Oliveru na nastupu u Carnegie Hallu 2008. godine. Ta je večer općenito jedna od najvažnijih u povijesti za sve Hrvate koji žive u New Yorku. Na tom koncertu bila sam u publici s majkom i širom obitelji. Kad sam u prospektu ugledala Antonia kao bubnjara i Jasona Lindernera kao klavijaturista, nisam mogla vjerovati da tako dva velika njujorška glazbenika sviraju za Olivera”, otkrila je Thana te dodala kako mu se nakon koncerta odlučila javiti preko MySpace, a osam mjeseci kansije dogodila se romansa.









Kako je nastao album “Ona”?

“Prosvjed me duboko dirnuo i natjerao da proučim povijest žena iz moje obitelji i utjecaj koji su njihova životna iskustva imala na mene i moj osjećaj za slobodu. Ideja za album se iskristalizirala nakon dugih razgovora koje sam vodila s majkom i bakom, jer nakon njih sam počela istraživati bitke koje žene vode i breme koje nose u modernom društvu i to kroz pet ključnih elemenata, od uma, duše i seksualnosti do unutarnje snage i razbijanja predrasuda o tome koja je uloga žena u današnjem društvu “, kazala je Alexa. Ono što zapravo želi reći je da se evolucija žena ne može zaustaviti.

“Album ‘Ona’ je glazbena priča o samootkrivenju, otporu, protestu i želji za promjenama. Predstavlja ženski duh, jak i slobodan, onaj koji postoji u svakoj od nas. Njime želim podržati i Hrvatice jer su korijeni albuma ustvari priče o ženama u mojim obiteljima”, opisuje, dodajući da upravo zato surađuje s hrvatskom udrugom Solidarna.

Naime, od svakog prodanog albuma dolar odlazi toj udruzi i njihovoj kampanji #spasime.









Kvaliteta glazbe na albumu odmah je prepoznata i na kraju nagrađena nominacijom za Grammyja, za najbolji vokalni jazz album godine

Thana je dodjelu Grammyja kao i ostali glazbenici pratila iz vlastitog doma, no još prije najavila je da će se bez obzira na sve svečano odjenuti, a tako je i učinila.

Ono što je posebno u odabiru svečane haljine je da je i u njemu njegovala svoje hrvatske korijene, te je za ovu prigodu odabrala hrvatske modne dizajnere, koji su napravili zbilja posebnu haljinu za Thanu. Iako nije na kraju primila Grammy, Thana je svakako uživala u samoj nominaciji i glamuru koji on nosi sa sobom.