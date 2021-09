(VIDEO) OVO PARA SRCA! Pojavili su se, pokazali što znaju i rasplakali svijet…

Autor: Dnevno

U talent showovima diljem svijeta nema žirija koji nije ostao šokiran izvedbama pojedinih natjecatelja, od kojih su neki prvi put primili mikrofon u ruke i zapjevali. Mnogi su od njih došli su i sa svojom teškom životnom pričom, a svoju su izvedbu posvetili onima koje najviše vole, koje su izgubili, za koje žive, ili su došli ispričati priču o svojoj teškoj životnoj borbi kroz pjesmu.

Za vas smo odabrali neke od najupečatljivijih izvedbi, najboljih audicija, koje su dirnule milijune diljem svijeta. Od pjesme o neuzvraćenoj ljubavi jednog muškarca prema drugom, majke koja ne vjeruje u svoj talent, mladića koji je izgubio najboljeg prijatelja, smetlara i predivne 30-godišnjakinje koja se hrabro bori s rakom, i muškarca koji se zbog treme rasplakao, teško je odabrati najbolju audiciju.

CALLUM SCOTT – DANCING ON MY OWN, ROBYN

U to vrijeme imao je 26 godina, i otpjevao je veliki hit ‘Dancing on my own’ pjevačice Robyn, no na svoj način. ‘Malo je sporije’, najavio je, no već pri prvom taktu moglo se osjetiti da slijedi nešto veliko. Oni koji znaju izvorni tekst i slušaju Calluma, znaju o čemu pjeva – nesretnoj ljubavi, no na takav način da je jednostavno teško suspregnuti suze. Zašto je njegova izvedba nagrađena ‘zlatnim gumbom’ provjerite u nastavku. Scott je nakon showa nastavio glazbenu karijeru, a u jednom od prvih, većih intervjua koje je dao, otvoreno je progovorio o svojoj homoseksualnosti.

2. JOSH DANIEL – JELAOUS, LABRINTH

Josh je tad imao 21 godinu. Najavio se kao komičar koji ‘malo pjeva’. U to vrijeme živio je sa svojom majkom za koju je kazao da je ‘njegova stijena’. Pjesmu je posvetio najbližem prijatelju kojeg je izgubio nekoliko godina ranije. Josh je rasplakao najstrožeg člana žirija Simona Cowela, no malo je onih koji su mogli poslušatu ovu izvedbu, a da ne osjete Joshovu bolnu emociju.

3. SIAN PATTISON – WITH YOU, MJUZIKL ‘GHOST’









Sian je rekla da nikad nije mislila da je dovoljno dobra da bi se prijavila na talent show, no jedno od njeno troje djece, kćerkica, je bila očarana njenim anđeoskim glasom i htjela je da to čuje cijeli svijet. Prvu pjesmu Simon je ukratko opisao groznom izvedbom bez emocija, no dobila je drugu šansu. Trenutak kad se Sian oslobodila treme i uzela mikrofon u ruke, definitivno je ono što je publika čekala, no ono što je Sian izvela nitko nije mogao naslutiti ni u snu. Mnogi su tijekom izvedbe primijetili kako ju njena kćer gledala, što je gledatelje posebno dirnulo. Nažalost, šuškalo se da je iz popularnog ‘Britains’ Got Talent-a’ ispala kad se saznalo da je zapravo riječ o profesionalnoj pjevačici.

4. CHRISTOPHER MALONEY, THE ROSE, BETTE MIDLER

Tad 34-godišnji Christopher izašao je na pozornicu sa suzama u očima, treseći se poput grane na vjetru. Malo tko je vjerovao da će uspjeti zapjevati. Nesiguran u sebe, trebale su mu godine da se prijavi na talent show – i pobijedi. Njegova 76-godišnja baka ona je koja je do audicije, koju možete pogledati u nastavku, bila njegov najveći fan, a pjesmu koju je otpjevao, pjevao je na očevom sprovodu. Pjesmom je slavio njegov život, pojasnio je. Čim su začuli njegov glas, gledatelji su počeli vrištati od uzbuđenja. Poslušajte audiciju kojom je Christopher oduševio svijet.









5. DOUGLAS KIKER – GOD BLESS THE BROKEN ROAD, RASCAL FLATTS

Sa svojih 27 godina, Kiker se prijavio u ‘American idol’, a sebe je predstavio vrlo jednostavno – smetlar i otac koji svojoj kćeri želi pokazati da je čovjek koji vrijedi. Apsolutno nikakvog glazbenog iskustva nije imao. Nije znao što može sa svojim glasom, nije znao kako se ‘zagrijati’ za pjevanje, što su note,… no znao je pjevati. Nije znao što može sa svojim glasom, no žiri je itekako prepoznao njegove raskošne glasovne mogućnosti. Ova audicija završila je u suzama, uz Douglasovu ‘zlatnu kartu’ za Hollywood.

6. NIGHTBIRDE ( JANE MARCZWEKI) – IT’S OKAY, JANE MARCZWEKI

Imala je 30 godina kad je stala na pozornicu američkog talent showa. Došla je sama, otpjevati pjesmu koja govori o posljednjih godinu dana svog života, te borbi s opakom bolešću – rakom. Oduševila je žiri, publiku, no usprkos ‘zlatnom gumbu’, nedavno je zbog pogoršanja zdravstvene situacija morala odustati od natjecanja u ovom talent showu.